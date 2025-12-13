「プロレスラーはなぜ技を避けない？」“禁断の質問”にケンコバが回答「それを俺は見てほしい」

12月12日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』には、プロレス通で知られるケンドーコバヤシがゲスト出演。プロレス界の知られざる常識と、その根底にある“美学”について熱く語った。

【映像】プロレスラーが技を避けないのはなぜ？「究極の負けず嫌いのスポーツだから」ケンコバが語る“美学”

番組では、プロレスの壮絶な試合のVTRが流れた後、プロレスをほとんど見ることのないMCの近藤千尋が素朴な疑問を投げかけた。

「こんなこと聞いていいかわかんないんですけど…そもそもなんで技を避けないんですか？」

プロレスの試合では、相手の技を避けずに真っ向から受けるシーンがしばしば見られる。そのことへの疑問だった。

ケンコバは「非常にいい質問です」と応じ、「プロレスは究極の負けず嫌いのスポーツと言われている。『お前の技なんか効いてねえぞ』というやり合いです」と、その哲学を語った。さらに、次のようにプロレスの美学を解説した。

「ある選手が言いました。『普通の1対1の格闘技ならば、相手のウイークポイントを狙う。でもプロレスは違う。相手のストロングポイントを貫くために、俺たちは技をかけるんだ』と。これ、カッコいいでしょ？」

この説明に、プロレスに馴染みのない近藤も「もう逃げないってこと」と感心した様子だ。

ケンコバは「プロレスには受けの美学という言葉があるのよ」と語り、その凄みがギュッと詰まった試合を紹介した。

それは、2016年に行われた柴田勝頼vs石井智宏の一戦。

試合中、柴田は自らの顎を指して「来いよ」と石井を挑発。これに石井が応え、エルボーの応酬がはじまった。どちらも引かないまま、その応酬は30回にも上ったという。まさに意地と意地のぶつかり合いだった。

ケンコバは「100％効いてるからね。でも効いてないぞってやるこの男気。それを俺は見てほしいのよ」と熱く語っていた。