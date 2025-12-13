15¡Á24ºÐ¤ÎÀ¸À®AIÍøÍÑ¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¡×3³äÄ¶
¡¡LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï12·î9Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖLINE¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î15¡Á24ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¡×Ä´ºº¤Î9·î´ü¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢9·î1¡Á3Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢4745·ï¤ÎÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤ÇÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¡×¡Ê36.1¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤ä²ÝÂê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¿»î¸³ÂÐºö¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡Ê½ÉÂê¡¿²ÝÂê¤ä¥ì¥Ý¡¼¥ÈÍÑ¡Ë¡×¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎºîÀ®¡¿Åººï¡¿Í×Ìó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÙ¶¯´ØÏ¢¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¤¤º¤ì¤â3³äÂæ¤ÇÂ³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö²Ë¤Ä¤Ö¤·¡¿»¨ÃÌ¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÁêÃÌ¡×¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Õ¤À¤óÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÌó2³ä¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤ò¡¢ÃË½÷¡¦Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢15¡Á18ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê12.2¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¯¡¢ÍøÍÑÎ¨¤Ï87.8¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19¡Á22ºÐ¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤âÍøÍÑÎ¨¤¬80¡óÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢23¡Á24ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê31.7¡ó¡Ë¤¬Â¾¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢23¡Á24ºÐ¤Î½÷À¤â¤ä¤äÄã¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍøÍÑÌÜÅª¤Î¹àÌÜÊ¬Îà¤´¤È¤Î·¹¸þ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤15¡Á18ºÐ¡¢19¡Á22ºÐ¤Ç¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¡¿²ÝÂê¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷¤È¤â5³äÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢15¡Á18ºÐ¤Î½÷À¤Ï62.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤ë23¡Á24ºÐ¤Ç¤Ï¡ÖÄ´¤Ù¤â¤Î¡×¤¬ÃË½÷¤È¤â4³äÂæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁêÃÌ¡¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ï½÷À¤ÎÍøÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±15¡Á18ºÐ¤Î½÷À¤È19¡Á22ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤Ï4³äÄ¶¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡È¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¡É¤È¤·¤Æ¤Î»È¤ï¤ìÊý¤â
