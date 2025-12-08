»°Ã«¹¬´î¡¢¸µºÊ¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¶¦±é¡É!¡¡¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡×»þÂåÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½¸¤Þ¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡12·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢µÓËÜ²È¡¦»°Ã«¹¬´î»á¤¬½Ð±é¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸µºÊ¤È¤Î¡È¶¦±é¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¼«¿È¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿ûÅÄ¾Úö¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»°Ã«¤Ï¡ÖµÓËÜ²È¤Ï¤Ä¤Í¤ËÀµ²ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤¬¤Á¡£ËÜÅö¤Ï¡¢ËÍ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤Î½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ø¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢ÀäÂÐ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡ØÌ·½â¤¬¤¢¤ë¤¾¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µÓËÜ²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Î¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»°Ã«¤Î¸µºÊ¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¡¦¾®ÎÓÁïÈþ¤Î¡ÈÀ¼¡É¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¾®ÎÓ¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Î¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î3¿Í¡×¡ÖµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡¢»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¾®ÎÓ¤ÎÀ¼¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡¢¸µÉ×ÉØ¤Î¡È¶¦±é¡É¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔºÇ¸å¤Î¥Ê¥ì¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¾®ÎÓÁïÈþ¤È»°Ã«¹¬´î¡¢¸µÉ×ÉØ¤¸¤ã¤ó!¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¶¦±é?¹ë²Ú¤À¤ï¡Ä¡Õ
¡Ô¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¤Ã¤Æ»°Ã«¹¬´î½Ð¶Ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ê¾®ÎÓÁïÈþ¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡Ë¿À²ó?¡Õ
¡Ô¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Õ
¡¡1995Ç¯¤Ë¡¢2¿Í¤ÏÅÅ·âÆþÀÒ¡£·ëº§²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»°Ã«¤Î¥Ü¥±¤Ë¾®ÎÓ¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¡¢Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤±¤¢¤¤¤¬¡ÖÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¡¢Ï¢Ì¾¤ÇÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¡¢16Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê°ã¤¤¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤ÏÂç¤¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢2012Ç¯¤Î¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤Ï¡¢Î¥¤ì¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡È²ñÏÃ¤¬¤¢¤ë»þ´Ö¡É¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¸å¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Øº£ÅÙ¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¡¹¤Î¤È¤³¤í¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤À¤«¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡Ù¡ØÈà½÷¤«¤é¡È»°Ã«¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾×·â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ù¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ï19ºÐ²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¤«¤é¤â14Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶Ã¤¯¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¾®ÎÓ¤¬¡Ö»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Àº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ»°Ã«¤Ï¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£