小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）は７日、来日したオーストラリアのマールズ副首相兼国防相と防衛省で会談した。中国軍戦闘機が６日に航空自衛隊の戦闘機にレーダーを照射した事案を受け、安全保障面での連携強化の方針を確認した。また閣僚をトップとする「戦略的防衛調整枠組み」の設置に合意。当局間で防衛政策やサイバー、ミサイル防衛など幅広い分野を協議する。

台湾についても議論し、小泉氏は会談後の共同記者会見で「東・南シナ海の情勢に関する深刻な懸念を改めて表明し、力による一方的な現状変更の試みに対する強い反対を再確認した」と述べた。マールズ氏は「台湾海峡を巡る現状の変更は望んでいない」とした。

オーストラリア海軍の新型艦導入計画で海上自衛隊の最新鋭護衛艦「ＦＦＭ」（もがみ型）の能力向上型が共同開発のベースに採用されていることを巡っては、本年度内の契約締結に向けて協議を続けていくことを確認したという。

共同会見後に両氏は防衛省の敷地内を一緒にランニング。小泉氏は会見で「日豪防衛協力をさらに進める決意を胸に、肩を並べて疾走する姿を世界に発信したい」と狙いを説明していた。