フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）が、涙ながらに悔しい気持ちを吐露した。

グランプリ（ＧＰ）ファイナル２日目（５日、愛知・ＩＧアリーナ）のショートプログラム（ＳＰ）は冒頭のルッツで回転が抜ける痛恨のミス。その後のジャンプは成功させたが、合計６９・４０点で５位発進となった。演技後には「なかなか練習でもミスしないところでミスが出てしまった。プレッシャーというよりかは、今日は自分に負けてしまったという感じ」と目を潤ませた。

昨季のＧＰファイナルもＳＰはジャンプに精彩を欠いて４位スタートだった。「どうもファイナルはうまくいかない。何でかなとすごい思っちゃうぐらい。他の試合はここぞという時にハマるのに、ファイナルに限ってこういうことが起きるのは何でだろう」と表情を曇らせるも「まあまあ悔しくて泣いてたので、明日はうれし泣きできるように頑張ろう」と自らに言い聞かせた。

６日のフリーに向けては「もう嫌な気持ちとか全部今日において、明日１２時になったら切り替える。失うものは何もないので、明日のフリーはしっかり自分の演技ができるように頑張る」ときっぱり。現役ラストイヤーのＧＰファイナルで、エースの意地を見せることはできるか。