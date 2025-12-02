日本アニメの三大傑作、今も心で響き続ける唯一無二の作品とは？―中国メディア
2025年11月28日、中国のポータルサイト・捜狐に「日本アニメの三大傑作、今も心で響き続ける唯一無二の作品とは？」と題した記事が掲載された。
記事は、「日本アニメの世界的影響力を語る際、避けて通れない三つの作品がある。『ドラゴンボール』『ONE PIECE』『NARUTO-ナルト-』だ。これらは厳密には『同時代の三大傑作』ではないが、その歴史的地位、世界的普及度、業界に与えたな影響力の観点から見ると、日本アニメの世界席巻に貢献し、時代を超越し、作品を受け継ぎ、後世を切り開いた不朽の金字塔だ。これら3作品はそれぞれ1980年代末、90年代末、21世紀初頭における日本アニメを象徴し、世界中の視聴者が抱く『熱血漫画』の認識を形作ってきた」と述べた。
まず、「『ドラゴンボール』の原作者・鳥山明氏が創造した世界は『戦闘力の段階的上昇』を物語の中心に据え、天下一武道会の格闘戦から宇宙規模の戦いに至るまで、その後のあらゆるバトル漫画のルールを定めた。『ONE PIECE』でモンキー・D・ルフィがギア2、3、4を開発し、『NARUTO-ナルト-』でうずまきナルトが六道仙人モードや九尾チャクラモードを得ていく構造はこれに由来している」と説明した。
続けて、「『ドラゴンボール』以前、主人公の修業過程をこれほど詳細に描いた作品はまれだった。これを踏まえてルフィの2年間の修行やナルトの自来也との修行が組み込まれた。さらに、両作品には『ドラゴンボール』へのオマージュが随所に見られる。要するに、『ONE PIECE』と『NARUTO-ナルト-』は『ドラゴンボール』という巨人の肩の上で成長した作品でありながら、最終的にはそれぞれ異なる発展の道を歩み、独自のスタイルを確立したのだ」と論じた。
また、「『ONE PIECE』の原作者・尾田栄一郎氏は『ドラゴンボール』の冒険性を受け継ぎつつ、物語の焦点を『誰が強いか』から『世界とは何か』との描写へと広げた。島の一つ一つに文明、歴史、思想が存在し、差別、圧政、自由、そして『空白の100年』など、社会構造を根底から掘り下げるテーマを描き、その壮大で精密な世界観は前例をも超越している。戦闘も単なる力比べではなく、意志、信念、知恵のぶつかり合いであり、悪魔の実の弱点や相性を巡る駆け引きは戦闘に高い戦略性をもたらした」と言及した。「ONE PIECE」
さらに、「『NARUTO-ナルト-』の原作者・岸本斉史氏は『地球を守る』という動機を個人の痛みや自己認識、社会の矛盾へと掘り下げた。物語の核心は『痛みの理解』と『憎しみの連鎖を断つこと』であり、主人公のナルトは承認を求める孤独な少年から他者の痛みを抱えられる存在へ成長する。こうした心理描写の深さが熱血漫画への大きな貢献となった。忍術体系は東洋思想的で単なる力比べではなく『忍道』の思想衝突として描かれる。『ONE PIECE』は熱血漫画の『広さ』を外へ広げ、『NARUTO-ナルト-』は熱血漫画の深さを内に掘り下げた」と強調した。「NARUTO -ナルト-」
その上で、「『ドラゴンボール』は『根』として純粋な熱血漫画の基本的な物語構造を示し、『ONE PIECE』は『葉』として世界を広げ、『NARUTO-ナルト-』は『花』として内面を掘り下げ人間性の光と影を描いた。3作品はいずれも個人の成長がやがて社会的責任を担うまでの過程を描く。悟空は自分のための戦いから地球を守る存在へ、ルフィは個人的な自由の追求から世界の秩序を揺るがす人物へ、ナルトは名声を求める少年から忍界全体を理解し守る者へと変わっていったのだ」とした。
そして、「主人公の成長は作品の視野拡大そのものだ。こうして3作品は日本アニメの精神の系譜ともいえる壮大な物語を形作った。私たちが語るのは三つの物語だけではなく、夢の抱き方、戦い方、そして仲間や世界と共に成長するという精神の継承だ。そしてこの対話は今も読者の心で響き続けている」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）