¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î29Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¾å³¤¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤ò¤ªµö¤·²¼¤µ¤¤¡£»äÃ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¯¥ë¡¼ÁíÀª200Ì¾¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¸ÞÆü´Ö¤«¤±¤Æ¾å³¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËÜÆüÁÈ¤ß½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°¤ËµÞî±¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤¬Ìµ¤¤ÉôÊ¬¤Ø¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°Ù¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Ìó100Ì¾¤Ë¤âµÚ¤ÖÃæ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¶¦¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤¿Æ±¤¸¤¯100Ì¾¤ËµÚ¤Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËËÜÈÖ¤ò±é¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤äÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¼Ëü»ÍÀé¿Í¤ÎTA¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¼Õºá¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¿¤À²òÂÎ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤¬º£¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×´Ø·¸¼Ô¤äTA¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ø¤ÎÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï27Æü¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£26Æü¤Ë¹á¹Á¤Î¹âÁØ½¸¹ç½»Âð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤ä°áÁõ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ¡ÁI am ayu¡Á¡×¤Ç¾å³¤¡¢À®ÅÔ¡¢Ç«ÇÈ¡¢¹½£¤ÎÃæ¹ñ4ÅÔ»Ô5¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ÎÂ¾¤Ë¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹º½£¡¢ËÌµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£29Æü¤Ï¾å³¤¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£