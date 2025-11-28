HEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」新色パールグレー登場！

年齢と共に変化する体に寄り添う、HEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」。新たに加わったパールグレーは、肌馴染みが良く、冬のファッションにもぴったりなシックで上品な色合いです。このブラは、きつくないのにしっかりとバストをサポートし、自然なシルエットを作り出します。さらに、脇高設計や3Dワイヤー、快適なストラップ設計など、着け心地の良さにも徹底的にこだわり、毎日使いたくなるブラを実現です。

新色パールグレーで冬のファッションにぴったり

「ずっともっとブラ」の新色、パールグレーは、肌に優しく馴染む絶妙な色合いが特徴。シンプルでありながら、上品な輝きを放ち、冬のコーディネートにも自然に溶け込みます。

レースもアップデートされ、シックで華やかな印象に仕上がりました。

普段使いはもちろん、特別な日にぴったりなブラとしても活躍間違いなし。どんな肌色にもマッチするので、気軽に毎日着用できるのが嬉しいポイントです。

快適さと美しいシルエットを叶える理想のブラ

HEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」は、優れた機能性と快適な着け心地を両立させています。脇高設計により、背中や脇のお肉をしっかりと集め、スッキリとしたシルエットを実現。

前中心が高く設計されているため、柔らかくなったバストを自然に持ち上げ、ふっくらとしたシルエットをキープします。

さらに、独自の3Dワイヤーと柔らかいバックベルトで、体に優しくフィットし、1日中快適に着用できます。

幅広いサイズ展開で多くの体型に対応

「ずっともっとブラ」は、C65からK90までの50サイズ展開があり、小胸さんからグラマーさんまで、誰もがぴったりのサイズを見つけることができます。

ブラは、サイズに合わせたストラップやワイヤー設計が施されており、全体的にフィット感が抜群。

自分の体型に合ったサイズを選ぶことで、サポート力や着心地を最大限に感じられます。胸元を美しく、快適に支えてくれるこのブラは、全ての女性にオススメです。

ずっともっとブラ

価格：7,480円(税込)

サイズ：カップC～D(アンダー65～80センチ)

カップE～K(アンダー65～90センチ)

カラー：パールグレー/ブラック

※お揃いのショーツは別売となります。

スタンダードショーツ

価格：1,650円 (税込)

サイズ：M/L/LL/3L(カラー：パールグレー/ブラック)

機能性深ばきショーツ

価格：1,650円 (税込)

サイズ：M/L/LL/3L(カラー：パールグレー/ブラック)



Tバックショーツ

価格：1,980円 (税込)

サイズ：M/L/LL(カラー：ブラック)

パールグレーで毎日をもっと特別に



HEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」は、快適さと美しさを両立させる理想的なブラ。新色パールグレーが加わり、さらに多くの女性に愛されること間違いなし。

幅広いサイズ展開と優れたデザインで、どんな体型の女性にもフィットし、シルエットを美しく整えてくれます。毎日着けても快適で、着ていることを忘れてしまうほど。

パールグレーの上品な色合いで、冬のコーディネートをより華やかに彩りましょう。