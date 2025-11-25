ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö²ÈÂ²¤òÆÀ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤Î28ºÐ¤Ç¹©Æ£ÀÅ¹á¤È·ëº§
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È»×¤¦½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤·¤¿1989Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÌÕÆ³¸¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÌÚÂ¼¡£15ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖéðÀî¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Çï¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¡È¤¦¤ï¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¤¹¤²¤¨¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²¿¤«¤³¤¦¡¢ÀþÏ©¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ã¥ó¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤½¤ì¤¬17¡£¤½¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤Ç¤â²¿¤À¤«¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡£²ÈÂ²¤òÆÀ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÚÂ¼¡£
¡¡¶¦±é¤Î¡ÖSnow¡¡Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤«¤é¡Ö¤½¤¦¹Ô¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ê¤ó¤«ÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤Î28ºÐ¤À¤Ã¤¿2000Ç¯12·î5Æü¤Ë²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤È·ëº§¡£01Ç¯5·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎKoki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£