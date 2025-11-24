¹ñºÝÅª¤ÊÆÃ¼ìº¾µ½¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Í¿ô¤ÎÊ£¹ç´ë¶È¤¬µð³Û¼ý±×¤«¡Ä¡Ö¹ñ²È¤°¤ë¤ß¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¡á¿åÌîÅ¯Ìé¡¢¥Ï¥Î¥¤¡áÃÝÆâ½ÙÊ¿¡Û¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÅ¦È¯¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¥«¥¸¥Î¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤¬¹ñ²ÈÃæ¿õ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÅ¦È¯¤¬¤½¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤ËÀÚ¤ê¹þ¤á¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆºâÌ³¾Ê¤È±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï£±£°·î£±£´Æü¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎÊ£¹ç´ë¶È¤Î°ì¤Ä¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¡¼²ñÄ¹¤ä´ØÏ¢´ë¶È¤Ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤äÅê»ñº¾µ½¡¢»ñ¶âÀö¾ô¤Ê¤É¤ÇÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê¼ý±×¤òÆÀ¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ë£±£°¤«½ê¤Îº¾µ½µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢ºî¶È°÷¤ò´Æ¶Ø¤·¤Æ¶¯À©Åª¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥§¥ó»á¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤ÇÉÔÆ°»º³«È¯¤Ê¤É¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤â¼èÆÀ¤·¡¢¥Õ¥ó¡¦¥»¥óÁ°¼óÁê¤äÄ¹ÃË¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¼óÁê¤Î»äÀß¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç£²£°£²£´Ç¯¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëº¾µ½¹Ô°Ù¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£µ£°£°£°²¯±ß¡Ë¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Á°Ç¯Èæ£¶£¶¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ±ÑÎ¾À¯ÉÜ¤Ï»ñ»º¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âµòÅÀ¤ÎÅ¦È¯¤ä»ñ»º¤Î²¡¼ý¤¬¿Ê¤ß¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó»á¤ÎÂ¦¶á¤é¤ÎÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÎÙ¹ñ¥¿¥¤¤À¡£¥¿¥¤Åö¶É¤Ï£±£±·î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤È´ØÏ¢¤·¤¿»ñ¶âÀö¾ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¾å±¡µÄ°÷¥ê¡¼¡¦¥è¥ó¡¦¥Ñ¥Ã¥È»á¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¡££¹Æü¤Ë¤Ï´ØÏ¢Àè¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÎÅ¡Âð¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ê¤É·×£³£¶¤«½ê¤ò°ìÀÆÁÜº÷¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¼Ö¤Ê¤ÉÆüËÜ±ß¤Ç£²£°²¯±ß¶á¤¤»ñ»º¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¡¦¥è¥ó¡¦¥Ñ¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¥«¥¸¥Î¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÂçÊª¼Â¶È²È¤Ç¡¢¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó»á¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Í¿ÅÞ¡¦¿ÍÌ±ÅÞ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³Éô¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¾ïÇ¤°Ñ°÷¤Ë¤âÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢ÅÞÃæ±û°ÑºâÀ¯°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÅÞ¤Î»ñ¶â¸»¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó»á¤Î¤â¤¦£±¿Í¤ÎÂ¦¶á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ËÌÀ¾Éô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼Â¶È²È¥³¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¾å±¡µÄ°÷¤À¡£¥¿¥¤Åö¶É¤Ïº£Ç¯£··î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤Åö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜºº¶¯²½¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò½ä¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¡¦¥·¥Ê¥ï¥Ã¥È¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Å¦È¯¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤Î¼ºµÓ¸å¤â·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£¹·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥ó¥¦¥£¥é¥¯¥ó¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤â¤¤¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÁÜºº¤¬¼ê¤Ì¤ë¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£Íè½Õ¤Þ¤Ç¤ËÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤â¥¿¥¤¤¬ÁÜºº¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¹ñÆâÀ¯¼£¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£µ·î¡¢¹ñºÝÄ´ººÃÄÂÎ¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·¡¼¡×¤¬¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢º¾µ½ÁÈ¿¥¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤äÅÞ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÊÝ¸î¤Î²¼¤ÇÅ¦È¯¤òÆ¨¤ì¤ë¡Ö¹ñ²È¤°¤ë¤ß¡×¤Î¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£É½ÌÌ¾å¤ÏÅ¦È¯¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸«¤»¤«¤±¤ÎÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¾ðÀª¤Ë¾Ü¤·¤¤¿·³ã¹ñºÝ¾ðÊóÂç³Ø¤Î»³ÅÄÍµ»Ë¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤¬¶¨ÎÏ»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢¸¢ÎÏÃæ¿õ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬ÉÔ²Ä¿¯¤Î¡ØÀ»°è¡Ù¤È¤Ê¤ë·üÇ°¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£³Æ¹ñ¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆÃÄê¤ÎÍø¸¢¹½Â¤¤¬ÁÜºº¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¸·¤·¤¯Ãí»ë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£