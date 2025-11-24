¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö¼¡¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡×±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÊÖÇ¼¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡¡º£Ç¯¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÊÖÇ¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¹±Îã´ë²è¡È¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡É¤Ç¡¢¶¿¤Î¼ã¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢ÎÁ¶â¤ÇÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¶¿¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÌÈµö¾Ú¤ÎÆÏ¤±¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¹ðÇò¡£±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¤Î°ÆÆâ¤Ë¡¢70ºÐ°Ê¾å¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¼¡¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÖÇ¼¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë°Ë½¸±¡¤«¤é¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥¯¥é¥¹²ñ¤È¤«Éâ¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Ï¥¬¥¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¿¤Ë¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ÷¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£