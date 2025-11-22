元アイドルの武内由紀子が4年間に及ぶ不妊治療を振り返り。子どもを産む事には諦めがついたが「育てるということに諦めがついていなかった」と養子を迎えるに至った経緯を明かした。

【映像】武内由紀子の7歳年下夫と養子として迎えた子どもたち

11月21日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。今回のゲストは元乃木坂46の衛藤美彩。

今回密着したのは、元大阪パフォーマンスドールの武内由紀子（52）。現在武内は特別養子縁組で養子として迎えた7歳の長男と5歳の長女2人の育児に奮闘している。

2013年40歳で7歳年下の夫・直さんと結婚。4年間不妊治療に通い、20回以上採卵を行なうも望んだ結果を得ることはできなかったそうだ。45歳までは不妊治療を行おうと思っていたが、44歳の時「この流れは変わらないな」と感じ不妊治療をやめることを決断したと言う武内。子どもを産む事には諦めがついたが「子育てに諦めがついてなかった」と語り、養子について調べ特別養子縁組にたどり着いたそうだ。

特別養子縁組で養親になるには民間団体や行政団体の審査に通り、国が定めた研修を経て要件を満たさなくてはならない。スタジオのMEGUMIもその審査について「めっちゃ厳しいんですよ」と話し「わたしの友達も何人もダメだった」と明かした。また、特別養子縁組の際は子どもの年齢・性別・病気の有無は選択できず、養子を迎える日時も団体からの連絡を待つのみ。武内は「（連絡が来るのは）その日かもしれないし次の日かもしれないし、1年後、2年後かもしれない」と当時の複雑な心境を振り返った。

そして2018年、研修を終えた半年後に長男を養子に迎えることになった武内。「感動です、本当に。うわぁ、この子かぁ…って」と当時を振り返り「人が産んだ子を育てる責任が必要だし、産んでくれた実母さんと話した時も『本当に大切に育てます』って言う事を伝えて」と当時の決意を明かした。