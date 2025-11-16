エトロ×髙橋海人「ETRO per Kaito Takahashi」♡

イタリア発のラグジュアリーブランド〈エトロ〉から、髙橋海人とのコラボレーション「ETRO per Kaito Takahashi」にホリデー限定ペイズリーナが登場します。髙橋が自ら描いた“手”のモチーフをあしらい、人と自然のつながりを表現。華やかでいて優しいパープルと、知的でモダンなブルーの2色は、この冬の装いに個性と温もりを添えます。贈り物にもぴったりな限定スカーフです。

髙橋海人の感性が紡ぐ、ペイズリーの新たな物語



エトロの象徴であるペイズリーを、髙橋海人が自ら描いた“手”のモチーフで再解釈した「ETRO per Kaito Takahashi」。

植物が芽吹き、花を咲かせ、人とつながっていく様子を詩的に表現したデザインは、エトロのヘリテージに新たな命を吹き込みます。

ホリデーリミテッドでは、温もりを感じる「パープル」と、知的で洗練された「ブルー」の2色が登場。どちらも身につける人の個性を引き立てる特別な一枚です。

ホリデーを彩る、特別なスカーフ✦



ペイズリーナ パープル

ペイズリーナ ブルー

ホリデーリミテッドエディションのペイズリーナは、エトロ2025ホリデーコレクションの世界観を反映。

柔らかなアイボリーを重ねたフェスティブな「パープル」と、ロイヤルブルー×ブラックの「ブルー」が、冬の装いに上品な彩りを添えます。

価格は各31,900円（税込）。ホリデー限定の“ETRO per Kaito Takahashi”ロゴ入りで、特別感あふれるデザインです。

販売情報と入手方法✦



ペイズリーナのホリデーリミテッドエディションは、2025年11月26日（水）午前11時より、エトロ銀座本店および公式サイトにて販売開始。

店舗では11月26日～28日の3日間、来店抽選を実施します（応募期間：11月13日～18日）。

同一カラーは1人1点限り。さらに、世界の主要都市ブティック（ミラノ、ロンドン、パリ、ニューヨーク、北京、ソウル、東京）でも同日発売されます。

自分へのご褒美に、特別な一本を✦



この冬のホリデーシーズンを特別に彩る「ETRO per Kaito Takahashi」ペイズリーナ。手描きの優しさとエトロの気品が融合したこのスカーフは、纏うだけで心まで温かく包み込んでくれます。

大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったり。ホリデーの瞬間をより輝かせてくれる一本を、ぜひあなたの手に♡