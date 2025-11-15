「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）

日本代表はガーナ代表に２−０で快勝した。前半にＭＦ南野拓実（３０）＝モナコ＝が先制点を決め、後半にＭＦ堂安律（２７）＝アイントラハト・フランクフルト＝が加点した。世界ランキングは日本が１９位でガーナは７３位。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会に出場する両チームの対戦成績は、日本の通算６勝３敗となった。１８日には年内最後の強化試合として、東京・国立競技場で世界ランク７６位のボリビアと対戦する。

どフリーの絶好機にも全く慌てない。南野はこの日から着用した来年のＷ杯でも身に着ける新ユニホームでの初ゴールを見届けると、両腕を広げ、スタジアムの大歓声を一身に受けた。「先制点が欲しかった。海舟（佐野）からいいパスが来たので、ゴールできてよかった」。１０月のブラジル戦から２戦連発。左腕に巻いた腕章を頼もしく見せた。

前半１６分だ。前線からハイプレスをかけ、中盤でボールを奪ったＭＦ佐野からカウンター。ゴール前中央に走った南野はラストパスを受けると、ＧＫとの１対１で冷静にゴール右隅に流し込んだ。木村和司に並ぶＡ代表通算２６得点目。大迫勇也（神戸）を抜いて歴代８位タイとなった。

Ｗ杯出場を決めているアフリカの強豪相手に完勝といえる内容だった。ロングボールを蹴られても安定した３バックがはね返し、セカンドボールを回収。佐野を中心に、個々のデュエル（球際の１対１の攻防）でも高い身体能力を持つ相手にひけを取らず試合を支配した。

９、１０月の活動では王国ブラジルから歴史的勝利を挙げた一方で、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１３位のメキシコ、同１５位の米国、同３７位のパラグアイ（順位は全て当時）相手に２分け１敗と、ランク同等以下から未勝利。その課題を払拭する勝利に「勝たなければいけない相手に確実に勝っていくことを表現してくれた」と手放しにたたえた。

Ｗ杯のメンバー発表まで残り３試合。試合終盤に初招集の２人を投入したことは、限界まで選手層を厚くしたいというメッセージだろう。「代表のキャップを刻みながら成長できるように、さらに上を目指してがんばってほしい」。次戦は森保監督にとって代表１００試合目の指揮。実のある勝利を届けたい。