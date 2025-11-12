「放置子」にされた5歳児、母は「不倫相手とパチンコ」で車に放置…作者が「絶対に許されない」と怒る理由【作者に聞く】
山野しらす(@shirasu00mori)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づく漫画をいくつも公開している。2024年には「私が放置子だった頃の話」を投稿して注目を集めた。母親は不倫やパチンコ通いなどの日常を送りながら、一人娘を放置子にしてしまうエピソードだ。本作を描いたきっかけや母親の態度、裏話などについて山野しらすさんにインタビューした。
■「放置子」側のストーリーと母親の常識外れの行動
本作を描こうと思った理由について尋ねた。「SNSやメディアで『放置子』という単語をよく目にするのですが、放置子に迷惑をかけられた側の視点の作品が多いなと感じていました」と山野さんは語る。知人が幼少期に放置子だった経験を聞いたことがあったため、その子の視点を通して「放置子」側のストーリーも見てほしいと思ったことがきっかけだという。
基本的なエピソードや事件は実話に基づいているが、身バレを避けるためのフェイクや、エピソードの流れがわかりやすくなるよう再構成しているそうだ。
夏休みには娘を友達の家に無理やり預けていたそうだ。幸い友達関係には悪影響はなかったようだが、服装が毎日同じだったりお風呂にあまり入っていなかったりと、一時期学校では少し浮いていたようだ。
母親が不倫相手とパチンコでデート中、5歳の娘は車内で待っていたという衝撃的なエピソードについて、「今だったらあり得ないですよね。何か事件や事故にまきこまれていたらと思うとゾッとします」と山野さんは語る。昔は子どもも店に入れたそうだが、入店禁止になった後、車で待つという流れになったようだ。「令和の世の中は『パチンコ屋に限らず、駐車場で子どもを待たせてはいけない』ことが常識となっていて、心からうれしいと思います」と胸中を明かした。
■親の責任と、毒親から離れた娘の未来
本作に登場する母親について、山野しらすさんは厳しい意見を述べている。「フルタイムで仕事をしていて、夫は非協力的。とてもストレスフルな環境だったことは想像できるし気の毒だなと思うのですが、かといって不倫に明け暮れて幼い子どもをないがしろにすることは絶対に許されないと感じます」と断言。
「親になっても自分の人生を楽しく過ごすことはよいことだと思います。ただ、子どもに対して最低限の責任は果たしてほしいですね。これは母親だけでなく、本作の父親に関しても言えることですが…」と、両親の責任について言及した。
今後の作品について尋ねると、「現在インスタグラムやブログでは、しおりが毒親のもとを離れたあとの生活を連載しています。最終的にしおりは家庭を持ち幸せに暮らすのですが、それまでもいろいろとあるので応援していただけたらうれしいです」と語った。その後は汚部屋で育てられた子の話を描く予定で、これも実話だという。
子どもの育て方などは、その子の将来にも大きく関わることだろう。本作はしおりちゃんの幼少期を中心に描かれているが、ブログなどでは毒親から離れたしおりちゃんの作品も投稿されている。興味がある人はぜひ読んでみて！
取材協力：山野しらす(@shirasu00mori)
