¢£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¥¤
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
Æù¤À¤Í
¡¡ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä200g
¡¡Íñ¡Ä1¸Ä
¡¡¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡¼ò¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡º½Åü¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡¡±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤ÎÈé¡Ä12Ëç
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ý¥êÂÞ¤ËÆù¤À¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£ÂÞ¤Î³Ñ¤òÌó4cmÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¤Ò¤¡¢1¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é12ÅùÊ¬¤Ë´Ý¤¯¹Ê¤ê½Ð¤¹¡£¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤ÎÈé¤ÎÃæ±û¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¾¯¤·¤Í¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¤»(¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èé¤É¤¦¤·¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
3. 2Ê¬¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÅò80ml¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó8Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¤«¤é¤·¤¸¤ç¤¦¤æ¤òÅº¤¨¤ë¡£
ÎÁÍý¡¿ÏÆ²íÀ¤¡¢»£±Æ¡¿ÃÝÆâ¾ÏÍº
¡Ê1¿ÍÊ¬406kcal¡¢±öÊ¬1.5g¡Ë
¢£Êñ¤Þ¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥Þ¥¤
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
Æù¤À¤Í
¡¡ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä150g
¡¡¤·¤ç¤¦¤¬½Á¡Ä¾®¤µ¤¸£±
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸£±
¡¡º½Åü¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/4¸Ä
¥Û¡¼¥ë¥³¡¼¥ó´Ì¡ÄÂç¤µ¤¸£´
¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤ÎÈé¡Ä15Ëç
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¢¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢Îý¤ê¤¬¤é¤·
¡Ú²¼¤´¤·¤é¤¨¡Û
1. ¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤Ç¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡£
2. ¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤ÎÈé¤Ï£µmmÉý¤ËºÙ¤¯ÀÚ¤ë¡£
3. Æù¤À¤Í¤ÎºàÎÁ¤Ï¤è¤¯º®¤¼¡¢¶Ì¤Í¤®¤ËÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸£±¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢Îý¤êº®¤¼¤ë¡£¥³¡¼¥ó¤â´Ì½Á¤ò¤¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Æ¤¢¤ó¤òºî¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆù¤À¤Í¤ò10ÅùÊ¬¤·¤Æ´Ý¤á¤ÆÃÖ¤¡¢¾å¤Ë¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤ÎÈé1/10ÎÌ¤º¤Ä¤ò¤Î¤»¤ë¡£
2. Ç®Åò¤ò¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤Î¹â¤µ¤Î1/3¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÃí¤®Æþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¿å¤±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç7¡Á£¸Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤·¡¢Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³ÆÅ¬µ¹¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¡¢Îý¤ê¤¬¤é¤·Å¬µ¹¤òÅº¤¨¤ë¡£
ÎÁÍý¡¿Æ£°æ·Ã¡¢»£±Æ¡¿º£À¶¿åÎ´¹¨
¡Ê1¿ÍÊ¬303kcal¡¢±öÊ¬2.0g¡Ë
¾ø¤·´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÅÀ¿´¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª
¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
