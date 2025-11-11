Æü¥Æ¥ì¡¦¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê»àµî¤ÎÊó¤ËÆ±Î½¤âÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼30Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡×ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Å»ö´Ó¤¤¤¿»Ñ¤ËSNS¤Ç¤â°¥Åé¤ÎÀ¼
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬11·î8Æü¸á¸å1»þ6Ê¬¡¢¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£53ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ûÃ«¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯1·î¤Ë¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ËØí¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯4·î¤ËÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÃ«¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¡¢¡Ø»ä¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¬¤ó¤ò¡Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤ë¡£¡Ø¿ûÃ«¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆ®¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë¶ÉÆâ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡11·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×ºÇ½ªÆü¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¶ÉÆâ¤Ç¤â¾×·â¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈá¤·¤ß¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ønews every.¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¹·½²ð¥¢¥Ê¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÞ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¸åÇÚ¤Î»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â²¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ûÃ«¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢11Æü¤Ë¤Ï¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¤¬¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Î»×¤¤½ÐVTR¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢ÓË°ö¤ò²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤Ç¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿11Æü¤Î¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤â¡Ø»ä¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤â¡È¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡£ÌÌÇò¤¤¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÀäÂÐµã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Î¿ÍÊÁ¤ò¼Å¤Ð¤»¤ëÊ¸¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Î¤Ê¤«¤Î¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Î¥ê¥ì¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯7·î6Æü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢¡Ô1997Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ29Ç¯ÌÜ¡£¡Õ¤È¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÔºÇ½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¡¢97Ç¯7·î¤«¤éÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡×¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¦¤È¡¢¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÍË¸á¸å1»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¡¢»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡ÖÇ®Åò¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥²¥¹¥È¤¬Åú¤¨¤Å¤é¤¤¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢ÊóÆ»»ÖË¾¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÔÇ®ÅòÉ÷Ï¤¤ËÇ¯6²ó¤âÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç®Åò¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤ÎCD¤ò¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎºÇ¸å¤ò¡Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼30Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò°ä¤·¤¿¿ûÃ«¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¾å¤Ë¤Ï
¡Ô30Ç¯ÌÜ·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼30Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡£¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò°ä¤·¤Æ¡Ä¡ÄÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É°¥Åé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£