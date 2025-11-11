マルホン胡麻油の竹本油脂が、創業300周年を記念したPRイベントを開催します。

2025年11月15日(土)と16日(日)の2日間、JR東京駅改札内のイベントスペース「スクエア ゼロ」にて実施。

「賛否両論」笠原将弘さん考案メニューの試食会や、ごま油が当たる抽選会、記念セットのサンプリングなどが行われます！

竹本油脂 創業300周年記念イベント

竹本油脂300周年記念イベント「感謝のマルホン胡麻油サンプリング」

開催日程：2025年11月15日(土)、16日(日)

開催時間：11時00分〜19時00分

開催場所：JR東京駅改札内「スクエア ゼロ」

※町田啓太さんはご来場しません

※各イベントは数量限定です。無くなり次第終了となります。

マルホン胡麻油の創業300周年を記念した2日間限定のイベント。

3つの楽しい企画が用意されています☆

賛否両論・笠原将弘流 創業300周年記念メニュー試食会

東京・恵比寿「賛否両論」店主・笠原将弘さん考案の圧搾純正胡麻油を使用したメニューを、2日間・数量限定で試食できます。

試食できるメニューは「天かす じゃこ おにぎり」と「根菜きんぴらのお味噌汁」です。

※ご提供時間については、当日会場でご確認ください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「賛否両論」笠原将弘さん考案メニューの試食会も！竹本油脂 創業300周年記念イベント appeared first on Dtimes.