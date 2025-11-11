東京ディズニーシーに、ダッフィーとの思い出を振り返ることができる20周年の歴史がつまったスペシャルグッズが登場！

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーではダッフィーが登場して20周年を記念し、ダッフィーとの思い出を振り返るスペシャルグッズを2025年12月18日（木）に発売します。

パークでの思い出を重ねたり、新たなダッフィーの魅力を発見することができる周年ならではのスペシャルグッズを紹介していきます☆

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルグッズ

発売日：2025年12月18日(木)

主な販売店舗：

ぬいぐるみバッジ、アニバーサリー・セレクションBOX、ピンバッジセット：東京ディズニーリゾート・アプリ

その他のグッズ：東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーリゾート・アプリでの購入には、当日の東京ディズニーシー入園済みパークチケットが必要です。

※店舗での購入にはスタンバイパスが必要となる場合があります

復刻販売のダッフィーぬいぐるみバッジ（3種類）

ダッフィーが初めて東京ディズニーシーに登場した2005年のぬいぐるみバッジと、投票で復刻が決まる「アンコール・コレクション」の中から選ばれた2種類のぬいぐるみバッジが登場。

「アンコール・コレクション」は、2024年までに販売されたダッフィーのぬいぐるみバッジ19種類の中から、4月2日(水)〜4月16日(水)の期間の投票で決定いたしました。

※「アンコール・コレクション」の投票は終了しています。

ウィンターシーズンコスチューム（2005年）

価格：2,900円

2005年のウィンターシーズンのコスチュームをまとったダッフィーのぬいぐるみバッジ。

マフラーと帽子がおしゃれ☆

Tokyo DisneySea 10th Anniversary” Be Magical!”（2012年）

価格：2,900円

「アンコール・コレクション」の投票で復刻が決まったダッフィーのぬいぐるみバッジ。

2012年の「Tokyo DisneySea 10th Anniversary” Be Magical!”」のコスチュームを着ています。

Starry Dreams（2021年）

価格：2,900円

「アンコール・コレクション」の投票で復刻が決まったダッフィーのぬいぐるみバッジ。

2021年の「Starry Dreams」のコスチュームを着ています。

アニバーサリーイヤーを記念したスペシャルグッズ

アニバーサリー・セレクションBOX

価格：33,000円 ※コスチューム用の家具は非売品です。

「Duffy Christmas（2010年）」や「Duffy Brings Love（2013年）」など、

ぬいぐるみコスチューム4種類とポージープラッシーをセットにしたアニバーサリー・セレクションBOX。

4種類のコスチュームで、季節の移り変わりをダッフィーと一緒に感じながら1年中飾って楽しむことができます。

あたたかそうなパジャマ姿や、

コックさん風のコスチューム、

雨模様の日にはレインポンチョ、

クリスマスに向けて冬支度することもできます☆

ピンバッジセット（11個入り）

価格：25,000円

部屋に飾ればいつでもパークでの思い出を重ねることができる、過去の代表的なアートをモチーフにしたピンバッジセット。

台紙にはダッフィーの部屋をイメージしたアートが描かれています。

20年分のダッフィーの魅力がつまったスペシャルグッズ

過去のプログラムで描かれたダッフィーのアートをモチーフにしたBOX入りのポストカードセットや、トランク型のケースに入ったステッカーセット、そしてきんちゃくセットなどの雑貨もラインナップ。

ポストカードセット（21枚入り）

価格：3,900円

過去のプログラムのアートいっぱいのポストカード。

ステッカーセット（20枚入り）

価格：2,600円

これまでのプログラムが蘇るステッカーセット。

全てダッフィーと一緒のデザインです☆

フィギュア

価格：フィギュア1個 1,800円／フィギュアセット9,000円

※1箱（5個入）で全種類をそろえることができます。

アルバムに見立てた本型のケースの中に、「ダッフィーデビュー（2005年）」や「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ（2012年）」など、過去のプログラムを思い返せるフィギュアは全5種類。

フィギュアセットで5種類が一度に揃います。

ぬいぐるみ

価格：5,500円

20周年デザインのトランクを抱えながらこちらを見ているぬいぐるみ。

トランクにはこれまでの歴史を感じさせるデザインがいっぱい！

ブランケット

価格：5,700円

これまでの歴史がつまったデザインのブランケット。

トランク型のポーチつきです。

きんちゃくセット（2個入り）

価格：2,500円

これまでのプログラムを総柄でデザインした巾着。

裏と表、異なる絵柄になっています☆

トートバッグ

価格：5,000円

ダッフィーのいろんな表情を見ることができるトートバッグ。

サイドにはポケットもついています。

20周年の歴史がつまったスペシャルグッズ！

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルグッズの紹介でした。

※グッズの販売方法や詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてご確認いただけます。

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。

※グッズの内容や販売店舗は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります。

※画像はすべてイメージです。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 20周年の歴史がつまったスペシャルグッズ！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」 appeared first on Dtimes.