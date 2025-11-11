新車41万円！ ダイハツ新型「“免許不要”のちいさな四輪」がスゴイ！ “後輪駆動”＆ゴツイ大径タイヤの「1人乗り仕様」！ “段差もヨユー”の走破性能を誇る斬新な「e-SNEAKER」とは？

「乗るスニーカー」というユニークなコンセプト

2025年8月25日、ダイハツはパーソナルモビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」を発表しました。

歩道を低速で走行する、いわゆる「歩行領域モビリティ」であり、安定した走行性能に加えて、手軽に乗れる使い勝手の良さでも注目を集めています。

斬新な「1人乗りクルマ」がスゴイ！

【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ新型「“免許不要”ちいさなクルマ」です！（30枚以上）

ダイハツが2025年8月に発表したe-SNEAKERは、モーターで駆動する1人乗りの「歩行領域モビリティ」です。

歩行領域モビリティとは、歩道を最高速度6km／hで走行できるモビリティのこと。免許不要で利用でき、道路交通法上は歩行者として扱われます。

歩行者としてのルールや標識を守る必要はありますが、日常のちょっとした移動手段として気軽に利用できるため、近年需要が高まっています。

e-SNEAKERは、「ちょっとそこまで」の移動に最適な“乗るスニーカー”をコンセプトに開発されました。

ボディサイズは全長1130mm×全幅645mm×全高985mm。重量は64kgです。コンパクトで軽量なうえ、最小回転半径は1.43mと、取り回しの良さも魅力です。

バッテリーには25.2Vのリチウムイオン電池を搭載し、DC24V・250Wのモーターを2基装備。最高速度は前述のとおり6km／hで、フル充電時の最大走行距離は12kmとなっています。

車道と異なり、歩道には段差が多く、モビリティでの走行では「段差越え」が課題となります。

しかしe-SNEAKERは、専用のエアタイヤとサスペンションを採用することで衝撃を抑え、最大7.5cmの段差を乗り越えられる設計に。さらに最大10cmまでの溝を超えることも可能です。

また、バッテリーをフロント側に搭載することで、乗車時の前後バランスを安定させ、安全な走行を実現しています。

操作系は、アクセルが回転式グリップ、ブレーキがハンドル左側のレバーという二輪車に近い構成。

中央には速度やバッテリー残量を表示するパネルを設け、誰でも直感的に操作できるようシンプルにまとめられています。

シートにはホールド性の高いアームサポート一体型を採用。フロントには耐荷重3kgのフックも装備しています。

さらに、急斜面検知機能、後退ブザー、手動走行用のブレーキ解除スイッチなど、安全機能も充実しています。

なお、価格は41万8000円（電動車いす分類のため消費税非課税）。性能はもちろん、スタイリッシュなデザインも魅力で、老若男女を問わず幅広い世代から支持を集めそうな一台です。