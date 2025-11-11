相席スタート・山添寛、『あんたが』出演 婚活パーティーに参加した“鮎美”夏帆を質問攻めに
TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)に俳優の少路勇介とお笑いコンビ・相席スタートの山添寛が出演することが11日、発表された。
少路勇介と山添寛が第6話に登場
女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。
このたび11日放送の第6話に、少路勇介と山添寛が出演することが明らかに。2人は、婚活パーティーに参加した鮎美が出会う参加者を演じる。
少路演じる城嶋は、年収1000万円超えのハイスペックな男性。特殊な空間で独特な振る舞いをする城嶋に鮎美は･･･。そして、山添演じる坂口は、鮎美に声をかけてくる参加者の一人。鮎美を質問攻めにする坂口だが、彼の質問に鮎美は言葉を詰まらせてしまう。鮎美は、この2人との対話を通じて自分が本当に求めるものがわからなくなり･･･。
(C)TBSスパークル/TBS
少路勇介と山添寛が第6話に登場
女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。
少路演じる城嶋は、年収1000万円超えのハイスペックな男性。特殊な空間で独特な振る舞いをする城嶋に鮎美は･･･。そして、山添演じる坂口は、鮎美に声をかけてくる参加者の一人。鮎美を質問攻めにする坂口だが、彼の質問に鮎美は言葉を詰まらせてしまう。鮎美は、この2人との対話を通じて自分が本当に求めるものがわからなくなり･･･。
(C)TBSスパークル/TBS