先住猫さんが箱に入って寝ていると、強引に入った子猫も一緒に寝始めて…？先住猫さんのことが好きすぎる子猫の『表情』が、注目を集めています。

話題となった投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「二人の寝姿、可愛いですね～幸せそう」「親子にしか見えん」「良い夢見てね」といったコメントが寄せられました。

【動画：先住猫のことが大好きな保護子猫→寝床までついて行って…あまりにも『幸せそうな表情』】

優しい先住猫さん

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、先住猫「むぎ」くんのことが好きすぎる保護子猫「クロミ」ちゃんのある日の様子です。

飼い主さん曰く、驚くほど温厚で人見知りを一切しないというむぎくん。面倒見もよく、保護猫シェルターにやってくる猫さんたちも、みんなむぎくんのことを慕っているのだそう。黒猫姉弟の姉クロミちゃんも、1日中横にくっついているほど大好きなのだといいます。

好きが止まらなくて…

この日もむぎくんにべったりとくっつき、好き好き攻撃が止まらないクロミちゃん。むぎくんが動くたびについて回り、体をスリスリ。まともに歩けないほどのクロミちゃんからの愛が重めな行動に、温厚なむぎくんも困惑している様子です。

さすがにしつこすぎたようで、猫ハウスに避難するむぎくんですが、そこにも無理やり入っていくクロミちゃんの姿が。まだまだ甘えたい盛りなので仕方がないとわかっているのか、怒らない優しいむぎくんの姿には、思わず感心してしまいます。

幸せいっぱい！

その後、むぎくんが箱に入って眠っていると、もちろんやってきたクロミちゃんが侵入したそう。横のわずかな隙間に強引に体をねじ込んで、ぴったりと密着。スヤスヤと眠り始めたそうなのですが、表情をよく見てみると…。

目を閉じて口角が少し上がっているような寝顔は、まるで笑っているよう！大好きなむぎくんに包まれて、ご満悦といったところでしょうか。ゴロゴロと喉も鳴らし、幸せいっぱいな様子のクロミちゃんなのでした。

投稿には「勝ち誇って笑顔で寝るクロミちゃん幸せそう」「大好き攻撃にたじたじになりながらも、一緒に寝てしまうおじちゃん猫が可愛い」「ほんとむぎくんのこと大好きね♡むぎくんは愛されるオーラでも出してんのかしら」「クロミちゃん、最強のストーカーですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんたちと保護猫さんたちの日々の様子が投稿されています。ベテラン保育士のむぎくんと子猫たちの可愛い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。