NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、ヒロインの髙石あかりが演じるトキが嫁ぐことになるのがレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）という人物。モデルは『怪談』で知られるラフカディオ・ハーンこと小泉八雲で、39歳の時に日本に来てトキのモデルとなったセツと結ばれ、そのまま54歳で亡くなるまで日本に留まり続けた。英語教師として島根の松江に来た八雲は、それまでどこで何をしていたのか。日本で何をしたのか。そして何を日本に残したのか。

■夏目漱石と“講師ポスト”を巡る知られざる確執

『夏目漱石ファンタジア』（ファンタジア文庫）というライトノベルがある。零余子の作で、文学者を弾圧する政府に反抗して爆殺された夏目漱石の脳が、冷凍保存されていた樋口一葉に移植されて蘇り、女性の体で治安を乱す敵と戦うというぶっ飛んだ内容で、その中に小泉八雲が漱石を憎む敵として登場する。

憎しみの理由は、東京帝国大学の講師の職を漱石に奪われたから。史実も同じで、八雲を慕い留任運動まで起こした学生に向き合うことになった漱石は、なかなかの苦労を強いられたという。

八雲の東大での講師生活は6年半に及んだ。この間に、八雲はブレイクやバイロン、ワーズワース、キーツといったロマン主義の詩人や、自身より年若で当時はまだ新鋭だったイェイツを講義で取り上げ、近代の日本における海外文学への関心をかきたてた。

池田雅之編訳の『小泉八雲 東大講義録 日本文学の未来のために』（角川ソフィア文庫）には、八雲の東大での講義から16編が収録されている。「妖精文学と迷信」という海外の幻想文学への言及から「文章作法の心得」まで、多彩な知識と教養に裏打ちされた講義が行われていたことが分かる。

■海外文学を“橋渡し”した小泉八雲の影響力

今なら翻訳も出ていて、ネットで最新の情報も取得できるが、八雲が東大で教えた1890年代後半から1900年代初めに、そうした海外の情報に日本人が触れる手段は限られていた。教え子に劇作家の小山内薫や詩人の土井晩翠がいて、日本の演劇や文学に新風を吹き込んだことを考えると、八雲の果たした役割は、日本の文化を海外に紹介したことに留まらず、日本に海外の文化をもたらす双方向のものだったと言える。

ドラマでヘブンがそうした活躍をするのはまだしばらく先のこと。10月28日放送の第22話でようやく日本の松江に到着したヘブンは、吉沢亮演じる錦織友一の助けも借りながら松江の街に溶け込んでいく。この錦織にも西田千太郎というモデルがいて、島根県尋常中学校の教頭として八雲を迎え入れ、日本の学生との接し方も教えて、八雲が教師として慕われる下地を作った。

■“オープン・マインド”な小泉八雲を作った波乱万丈の半生

八雲自身も、新しい環境に積極的に向き合おうとするスタンスがあった。39歳で日本に来るまでの八雲は、実に多彩な人生を歩んできた。アメリカ人研究者のO.S.フロストによる評伝『若き日のラフカディオ・ハーン』（西村六郎訳、みすず書房）によれば、ギリシャで生まれ、アイルランドのダブリンに移り住んだ八雲の家は、早くに母親が家を出てしまい、軍医だった父親も赴任先のインドから戻る途中で病死してしまう。

面倒を見てくれていた大叔母も財産を失い、八雲は学校を辞めて心機一転を図ろうと、19歳でイギリスからアメリカに渡る。ニューヨークからオハイオ州のシンシナティへと行き何年か働いたあと新聞記者となった八雲は、そこで白人と黒人の混血女性と結婚する。もっとも、当時の風潮ではこうした結婚は認められず、八雲は新聞社を辞めることになる。

やがて妻とも不仲になって離婚。そしてルイジアナ州のニューオリンズへと住まいを移し、新聞記者の仕事をしながら翻訳や評論のような活動を始め、文芸部長という地位にまで上り詰める。八雲はゾラやフローベール、モーパッサンといった同時代のフランス文学を英語に翻訳して紹介した。今も世界中で読まれている作家ばかり。八雲の目の付け所の良さを感じ取れる。

離婚したとはいえ黒人との混血女性と結婚し、ニューオリンズというフランスやアフリカの文化も混ざった土地に飛び込んでいったあたりに、八雲のスタンスが異文化に対してオープンなものだったことが伺える。日本でもこれが発揮されたのだろう。ドラマで八雲のモデルとなったヘブンを演じているトミー・バストウが、日本だからと下に見ずあらゆるものを受け入れようとするオープン・マインドな態度は、実際の八雲を写したものだと言えそうだ。

■“日本への興味”を芽生えさせたエリザベス・ビスランドの存在

八雲の日本への興味はどのように浮かんだのか。鍵となるのが、ニューオリンズで八雲の同僚だったエリザベス・ビスランドという女性。『マッサン』で主役を務めたシャーロット・ケイト・フォックスがドラマの第10話で演じ、誰だと思われたイライザ・ベルズランドのモデルとなった人物だ。

ビスランドはやがて八雲の下を離れ、『コスモポリタン』誌の仕事で世界一周ルポを書き、その途中で日本にも立ち寄っていた。八雲もすでにニューオリンズを離れ、『ハーパーズ』誌の記者として西インド諸島の滞在記を書いていたが、ドラマでベルズランドがヘブンに日本のことを書くよう促したように、八雲もビスランドから刺激を受けて日本旅行記を書こうと考えたのだろう。

そして、『ハーパーズ』の記者として日本に来たものの、トラブルがあって仕事を辞めてしまう。和田久實監訳の『小泉八雲 日本の心』（彩図社）に収録の「小泉八雲年譜」によれば、八雲はビスランドの紹介状を持って横浜にいたアメリカの海軍主計大佐を訪ねて知遇を得る。そして、長く日本で教えていた東大教授のチェンバレンや、ニューオリンズ時代に取材した万博で知り合った文部省の服部一三の紹介を受け、松江に教師の職を得る。

ドラマでヘブンが舟で松江に降り立つまでにも、きっと同じような経験があったのだろう。そう思うと、バストウが演じるヘブンに対する見方にも、物珍しさからはしゃぎ回る外国人といった表面的なものとは違った奥行きが生まれてくるはずだ。

八雲は松江でセツと出会い、セツが語る日本の民話や伝承を英語に翻訳して海外で出版し、他の日本に関する著作とともに世界で名前を知られていく。この日本での14年間は、日本に来るまでの39年間に負けず劣らず濃密なものだったことは想像に難くない。

■“アメリカで育ち、日本で開花した”小泉八雲の文体

『若き日のラフカディオ・ハーン』には、八雲を作家として成長させ円熟させたのはアメリカで、日本は八雲に何も与えていないといった意味の文章が書かれている。確かに翻訳者や批評家としての下地は、もっぱらニューオリンズ時代に作られたものだが、訳者の西村は、日本という世界が関心を持った題材を得たこと、セツという八雲といっしょに作業した女性がいたことが、八雲を世界が注目する作家にしたと指摘している。

「明晰単純でしかも格調の高い、古典主義の本家フランスでも高く評価されている文体は、ハーンが日本の学生たち、とくに松江、熊本、東京での学生たちに対する授業や講義において、また多くの取材にあたり、自分をよりよく理解させ、相手をよりよく理解するために」育まれ完成したと、西村は訳者あとがきに書いている。

こうした2人の関係が、ドラマではこれから本格的に描かれていくことになる。お互いを必要として共に高め合っていく姿を見守る楽しみがありそうだ。（文＝タニグチリウイチ）