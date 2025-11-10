【義母のスパイ、正体は！？】ママ友の姑はクセあり？私にはイイ人だけど…＜第20話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第20話 見守ってきた私【ツカサの気持ち】
【編集部コメント】
ツカサさんは何と言うか、とても心のきれいな人なのですね。相手のことを客観的に見て、いいところも悪いところもちゃんとわかったうえで相手とうまくお付き合いができる人。だからこそ、どんな土地でも自分にとって居心地のいい場所にすることができるし、どんな環境でも人と争うことなく平和に生活していけるのでしょう。チヒロさんの「どうせ期間限定だし」なんていう失礼な言葉にも過剰に反応しないで大人です！ ツカサさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
