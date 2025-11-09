AC3口＋USB3口＝計6台。Ankerの電源タップでデスクの充電問題、一旦解決
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど、今では一人が複数のデバイスを所持することが珍しくないので、充電作業だけでもひと苦労。充電器やコンセントで配線が混み合って、デスク周りはついつい煩雑になりがちですね。
そんな時のデスク周辺をスッキリ整理してくれる電源タップを紹介します。
6台同時充電でデスクがスッキリ
「Anker 521 Power Strip」は、AC差込口を3口、USB・PD対応USB-Cポートを1口 、USB-Aポートを2口搭載する電源タップです。この1台で最大6台のデバイスを同時に充電できるので、デスク周りを整理できます。
さらに、前面にUSBケーブル、背面にACの差込口を配置したことにより、デスク上にケーブルがかさばらないようにできる仕様になっています。
最大30Wの急速充電と高い安全性も◎
「Anker 521 Power Strip」のUSB-Cポートは最大30W出力の充電に対応。スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器への急速充電が可能です。
また、過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムを搭載しているとのこと。充電したまま、うっかり寝てしまった…なんてことは誰でも経験することなので、安全性の高さはうれしいポイントですね。
充実したアフターケアと旅先にも重宝するコンパクトさ
「Anker 521 Power Strip」は、18カ月の製品保証とAnker公式オンラインストア会員を対象した6カ月の延長保証を用意しています。
長さ約1.5mのケーブルと本体の最長辺が約12cmのコンパクトさも魅力。持ち運びしやすいサイズなので、少ない充電コンセント数に悩まされがちなビジネスホテルなど、旅先の充電源としても活躍してくれそうです。
ご自宅ではデスクの充電周りの配線をスッキリしてくれて、旅先では貴重な電源の配給源に。気になる方はぜひチェックしてみてください。
