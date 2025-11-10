この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

木村隆寛「歯が綺麗な人ほど要注意」 口臭がひどくなる驚きの共通点を解説

『あなたの口臭は大丈夫？50代以降に差が開いていく、口臭が悪くなる人の共通点について』と題した動画で、ハプラス歯科の理事長・木村隆寛氏が口臭問題について語った。木村氏は「40・50代で差がついたのが、60・70代でガタガタガタと、すごい差が生じる」と語り、年齢と共に進行する口臭の落とし穴について詳しく指摘した。



木村氏によれば、口臭問題は中高年だけでなく、30代からも始まる可能性があるという。「自分自身が口臭があるという認識がある人は少ない。多分誰かの口臭を感じたんだと思うんですよね」と述べ、多くの人が自身の口臭に無自覚であると警鐘を鳴らした。さらに、「今日大丈夫でも、明後日口臭があるかもしれない。1年後にはひどい口臭になっているかもしれないというものです」と、年齢を重ねるごとに変化しやすい問題である点を強調している。



特筆すべきは「歯が綺麗な人ほど、油断しがちで口臭が出やすい」という見解。「虫歯一本もありませんって人で口臭発現してる人、しばしば見かけますよ」と木村氏は指摘し、「私は大丈夫だ」と思っている人でも専門的な口腔ケアを怠ると口臭リスクが高まる事実に警鐘を鳴らした。



また、中高年になると「体の代謝の変化や水分量の減少、更年期障害や加齢臭などが、口臭悪化に拍車をかける」とし、「現状維持して。できれば、磨き上げ続けましょう」と継続的なケアの重要性を説いた。一方、「口臭が悪化する一番大きな原因は人間関係の悪化です」とも述べ、「友人や家族など、信頼できる人間関係の中で口臭の変化を指摘し合う重要性」を説いた。



動画の締めくくりで木村氏は、「口臭は好転的だってことですね。だから、口臭がひどいよって言われた人も、好転的なので必ず改善できます。なので、頑張っていきましょう」と視聴者を鼓舞。「健康になってもらいたい」と願い、「知識の共有を今後も続けていきたい」と意欲を見せた。