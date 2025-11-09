【人形町今半】″すき焼のお肉″が1日限定で食べ放題に！今回は予約抽選制で実施。《申し込みは10日まで》

人形町今半では、1月24日が本の牛肉文化の事始めであることを記念して、すき焼のお肉やステーキのお肉がお替わり自由になる特別コースが1日限定で提供されます。

今年の開催日は2026年1月24日。

当日は、人形町今半各店と今半万窯では"すき焼肉がお替り自由"、喜扇亭各店は"ステーキがお替り自由"になる「牛肉記念日コース」が堪能できます。

お得すぎる奇跡の一日...

今までは電話のみの受付でしたが、今年からは予約抽選制になりました。

応募受付期間は11月4日から10日23時59分まで。

1次抽選結果は11月17日ごろ。キャンセル待ち期間を経て、繰り上げ当選結果は12月1日ごろを予定。そこからさらにキャンセル待ち期間があり、2度目の繰り上げ当選結果は12月23日ごろにあります。

キャンセル待ち期間は、席のキャンセルが発生した場合にのみ行います。受付期間内に申し込みをした人の中から、抽選で当選者を選出します。

11月10日23時59分以降にキャンセルした場合、再度の応募はできません。

すき焼きコースは、先附・特上すき焼・飯・汁・香の物・デザートが付いたプラン。

ステーキコースは、先附・ステーキ（ロース）・飯・汁・香の物・デザートが付いたプラン。

どちらのコースも、おかわりの肉は何枚でも無料で楽しめます。

価格は以下の通り。

大人（中学生以上）：1万6500円（税・サービス料込み）小人（小学生以下）：8250円（税・サービス料込み）

コースは90分入れ替え制です。

人形町本店、日本橋高島屋S.C.店、東京ガーデンテラス紀尾井町店、銀座店、名古屋ミッドランドスクエア店以外の店舗のすき焼は自身で炊くスタイルです。

人形町今半 羽田空港第三ターミナル店・人形町今半 舞浜イクスピアリ店は実施がありません。

池上本門寺店は、夜のみ（17：00〜）の開催となります。

お肉好きな人は必見イベントですよ！ お見逃しなく。

東京バーゲンマニア編集部