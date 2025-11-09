11月9日、米サンフランシスコ在住のタレント・野沢直子が『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演した。30年連れ添った米国人夫との離婚や、その後の日々を語り、話題を呼んでいる。

「野沢さんは、日本のバラエティ番組で人気を集めたのち、1991年に渡米。翌年には、アメリカで組んだバンドメンバーのボブ・オークライヤー氏と結婚し、3人の子供が産まれています。30年以上連れ添った2人ですが、2024年6月、離婚調停の末に離婚が成立したことを発表していました」（芸能記者）

放送中、清水ミチコ・青木さやかとともに出演した野沢は、「私、ちょっと離婚したんですけど」と告白。元夫の名前「ボブ」をタトゥーで入れていた左腕を見せ、「ボブと入れていたんですけど、（横に）『スポンジ』を入れました。スポンジ・ボブ」と、アメリカの人気アニメキャラの名前に修正したと説明した。

アメリカ人彫り師からわけを聞かれ、答えたというが、「アメリカ人、大爆笑。机叩いて笑っちゃって。隣の彫り師に『この人ね』って説明しちゃって」と大ウケしたことを明かしていた。Xでは、野沢らしいあまりに豪快なエピソードに、反響が寄せられている。

《野沢直子さん久しぶりにみたけど面白すぎた ボブの横にスポンジとはさすがですw》

《あのタトゥーどうしたかと思ったらwwwwww姐さんお見事ですあっぱれ》

《今さら野沢直子かぁ…と思ってたら衰え知らずでめっちゃ面白い》

相変わらず、波乱に満ちた人生を送っている野沢。離婚しただけでなく、今年7月には、13歳年下の日本人バンドメンバーと再婚したことも発表していた。

「元夫のボブさんは、離婚の3年ほど前、急に家を出ていってしまったそうです。アメリカでの離婚調停に時間がかかっただけでなく、貯金がなくもらった家のローン返済もままならず、バイトを始めていたことを過去に明かしています。

番組内でも、支払いのために託児所でバイトをしていると語り、『人気なの。“ティーチャー・ナオコ”って呼ばれてるの。1〜4歳くらいの子だけど、私、リアクション大きいからどっかんどっかん笑う』と楽しげに話しています。苦しい時期もあったようですが、『来月で30年ローンが終わります！ うれし〜！』と満面の笑みで告白していました。そのうえ再婚相手も見つけたという“パワフル人生”っぷりに、視聴者も元気をもらったようです」（芸能記者）

野沢の豪快な性格が、たびたびファンの気をもむ「元パートナーのタトゥー」問題に、一つの大正解を見せた。