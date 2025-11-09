Photo: junior

旅先での集合写真や動画、外出先でのビデオ通話など、スマホをちょっと固定したいシーンって意外とありませんか？ ケース付属のスタンドでも十分かもしれませんが、場面によっては角度が微妙なことも……。

そんな悩みを解決してくれたのが、財布に入るカード型三脚「Pocket Tripod PROv2」でした。「こんなに薄くて本当に固定できるの？」と最初は半信半疑でしたが、想像以上のホールド力と柔軟な角度調整が便利だったのでみなさんにもご紹介しておきます。

カードが変形してスマホ三脚に

Photo: junior

こちらが「Pocket Tripod PROv2」。収納時のサイズや携帯はカードそのもの。これがどう三脚になるかというと、

Photo: junior

くるっと回して、折りたためばOK。

Photo: junior

あとはくぼみがある半円パーツのところにスマホを差し込むのみ。使い方で難しい点は一切ありません。

撮影に助かる角度調整機能

Photo: junior

脚長や小顔効果など、撮影角度にこだわりたい人に嬉しいのがこの角度調整機能。重心の問題で縦置きと横置きでは若干前後しますが、最大105度まで動かせます。

Photo: junior

高さこそ出ないものの角度を付けてもしっかり固定できるので、手ブレが気になる写真やセルフィー、ビデオ通話にSNS用の動画撮影など、活躍シーンは多いかと。

ホールド力は高い

Photo: junior

スマホ接続部は思いのほかしっかりしており、逆さまにして振っても落ちないのには驚きました。

Photo: junior

スマホを挟む部分は複数のアダプタが付属するので、利用機種やケースの有無で変更します。結果として8mm〜最大12.5mmまで対応できるので、多くのスマホで利用できるでしょう。

ちなみにスマホと接する部分は柔らかいTPU素材。傷への配慮があるのも助かります。

Photo: junior

分離も可能なため、多少の凹凸がある場所でも左右を角度調整して使うほか、

Photo: junior

タブレットスタンドとしても使えるのは便利でした。ただし、この使い方の場合は不意に倒れないように重心位置には注意しましょう。

スマホ撮影、捗ります

Photo: junior

小さい三脚も数多くありますが、財布に収まる「Pocket Tripod PROv2」ほどミニマルなタイプは珍しいかと。

財布やバッグに忍ばせても邪魔にならずいつでもサッと使えるので、スマホでの撮影をちょっと便利にしたい人にはオススメですよ。

