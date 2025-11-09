【天才的】2歳児が再現した「保育園ごっこ」の細かすぎる完成度に大人も爆笑！6,400いいねの現場写真【ママリ】

2歳児による「保育園ごっこ」再現度の高さに6400いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、息子さんたちとの日常をXで発信している、ぽけ(@an_pan_tabetai)さんの投稿したお写真です。子どもたちは両親や周りの大人がやっていることをよく見ている、と感じることがありませんか？





投稿者・ぽけさんはある日、まるで保育園にいるかのような息子さんを見かけたそうです。保育園での朝の挨拶をそっくり再現したお子さんの姿に、思わずこちらもほっこりします。

©an_pan_tabetai

あさの！ごあいさつを！しましょ！

おはよーーーござい！！ます！！！！



(保育園の再現度高い)

床に座る息子さんの横にはぬいぐるみがピシーッと1列に並べられています。みんな同じ方を向き、保育園での朝の挨拶がそっくり再現されているようです。お友達がぬいぐるみで表現され、見てるこちらも癒やされます。保育園で楽しんでいるわが子が思い浮かび、親にとってもうれしくなりますね。



この投稿には「みんなで並んでお座りしてる」「お友達もいっぱい楽しそう」といったコメントが寄せられていました。何気ない日常も子どもたちにとっては大切な思い出となっているのかも。ぽけさんの息子さんによる保育園生活の再現に、思わず笑みがこぼれる素敵な投稿でした。

8歳男児に歩数計をつけたら…驚く結果に10万いいね

ご紹介するのはトリッシュ(@torish935)さんが投稿したある写真。皆さんは一日どのくらい歩いていますか？1日1万歩、歩くことを目標にしている人もいます。適度な運動は健康においても推奨されているため、できれば習慣化したいものです。



ところで、家の中でも子どもたちは元気いっぱいですよね。彼らの運動量はどのくらいなのか気になりませんか？投稿者のトリッシュさん。元気な長男に試しに万歩計を付けてみたそうです。どんな結果がでるのでしょうか。

©torish935

無駄な動きが多い長男８才に、今朝、万歩計をつけてみたら夕方でもう3万歩。ウソやろと思った😂

なんと半日すぎた時点で、3万歩という結果になりました。これには驚きですよね。たくさん体を動かしているのですから、きっとよく食べてよく眠れることでしょう。健康的で素晴らしいことです。



この投稿に「若いって素晴らしい！」「3万歩は凄すぎます！」などのリプライが寄せられました。運動不足になりがちなときは、わが子の動きを参考にしてみましょう！きっと1万歩くらいは稼げるはずです。

「のんのん」イヤイヤ期ハック、思わぬ結果に8.3万いいね

ご紹介するのは、coco☻1y🎀(@yaseru_yaco)さんの投稿です。子育て中の方にとって、イヤイヤ期は試練の時期。何でも「だめ！」と言われると親も感情的になってしまいますよね。cocoさんは代わりに「のんのん」と指を左右に振る方法を教えたそう。しかしその結果、思わぬ事態が発生し…？

「だめ！」じゃなくて「のんのん☝️」って教えるとイヤイヤ期に可愛いくて耐えられる！！って子育てtipsを新生児期に見てからできるだけ（特に旦那が）やってきてたんだけど、遂に自分で食器ぶん投げた後に涼しい顔で指立てて左右に振る赤子が出来上がった👶((☝️))



煽られる父母…

お子さんに「のんのん」と教えた結果、食器を投げた後に涼しい顔で指を立てて「のんのん」と自らをたしなめるように。まるで「だめだとわかっているけど、やるよ？」と言わんばかりの姿に、ママもびっくりしたのではないでしょうか。



この投稿には「子育てって難しい」「すごい優雅な拒否してくるのと、自分悪くないのんのん👋してくるから笑って許してしまう」といったコメントが寄せられていました。子どもが「のんのん」と言うかわいい姿と、イヤイヤ期の大変さのバランスが難しいですね。子どもたちのかわいさに癒やされつつ、根気よく付き合う必要があると感じさせられる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）