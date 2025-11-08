冬のイルミネーションシーズンに合わせて、「ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー」を2025年11月15日(土)から12月25日(木)まで開催！

みなとみらい２１地区内の約150店舗の飲食店舗を巡って楽しむデジタルスタンプラリーです。

みなとみらい２１SP推進委員会「ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー」

開催期間： 2025年11月15日(土)〜12月25日(木)

場所： みなとみらい２１地区一帯(対象飲食店舗にて実施)

参加費： 無料

主催： みなとみらい２１SP推進委員会

イルミネーションの美しい光に包まれながら、みなとみらいのグルメを再発見できるイベント。

エリア内の約150店舗の飲食店舗を巡り、各店舗に設置されたQRコードを読み取り、スタンプを集めます。

3つ以上スタンプを集めた方には、抽選で素敵な賞品が当たるチャンスがあります！

参加方法

参加店舗に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取り、デジタルスタンプを集めます。

スタンプ3個以上で抽選に応募可能です。

※同一店舗での複数スタンプは出来かねます

参加施設と店舗数

コレットマーレ (6店舗)ニューオータニイン横浜プレミアム (1店舗)クロスゲート (1店舗)ランドマークプラザ (66店舗)みなとみらい東急スクエア (31店舗)MARK IS みなとみらい (25店舗)よこはまコスモワールド (1店舗)アニヴェルセルみなとみらい横浜 (1店舗)スカイビル (18店舗)

賞品

●スタンプ3P

みなとみらい２１共通飲食券 3,000円 (10名様)

●スタンプ5P

ニューオータニイン横浜プレミアムホテルニューオータニ 新プレミアムクッキー PETITS (4名様)

または、YOKOHAMA AIR CABIN 片道搭乗引換券＋大観覧車「コスモクロック21」乗車券ペア (10名様)

●スタンプ7P

横浜ベイホテル東急 ディナー券ペア (1名様)

または、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル スパ ギフト券 ボディorフェイシャルトリートメント(60分) (3名様)

楽しみ方

スタンプラリー期間中は、イルミネーションや施設を写真で撮影しながらグルメ巡りを楽しめます。

カフェやレストランで冬限定メニューを堪能しながらスタンプを集めるのもおすすめです。

また、「みなとみらい Christmas Market 2025」や「Holy Night Symphony in みなとみらい」と合わせて楽しむこともできます☆

美しいイルミネーションと共に、みなとみらいの多彩なグルメをお得に楽しめる企画です。

みなとみらい２１SP推進委員会が主催する「ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美しい光に包まれながらグルメを楽しめる！ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー appeared first on Dtimes.