飼い主さんが帰って来た時の嬉しそうな猫ちゃんの様子が可愛すぎると話題です。動画には「ひたすらかわいい」「喜びの舞を舞っておられる」等のコメントが寄せられ16万回以上再生されているようです。

【動画：飼い主さんが帰ってきた瞬間…思わず笑顔になる『猫の可愛すぎる反応』】

帰宅に大喜びの猫ちゃん

Instagramアカウント「くるねこ大和」に投稿されたのは、飼い主さんが帰って来た時の猫ちゃんの姿です。飼い主さんが帰ってきて喜びが隠し切れない様子だったという胡ねこ丸くん、床の上で転がってお腹を見せて来たといいます。

胡ねこ丸くんは、その後も床の上で転がりながら全身で嬉しさを表現していたそう。大喜びの胡ねこ丸くんが可愛すぎる投稿となっていました。

胡ねこ丸くんとの出会い

そんな胡ねこ丸くんは飼い主さんが2024年に家の中庭に来たところを保護したそう。最初は中庭から、飼い主さん宅の猫達がご飯を食べているのを見ていたといいます。

その後、飼い主さんは胡ねこ丸くんを保護。保護当初はまだ三ヵ月くらいの小さな子猫だったそうです。

甘えん坊な猫ちゃんに成長

飼い主さんに保護され、胡ねこ丸くんは警戒気味ながらもご飯を食べてくれたそう。最初はシャーをしていたものの、少しずつ飼い主さんに慣れて触らせてくれるようになったのだとか。

今では飼い主さんがいる部屋に入りたがったり、帰宅時にとっても嬉しそうな様子を見せてくれるそう。愛情いっぱいに育てられて、甘えん坊な猫ちゃんになった胡ねこ丸くんでした。

最初にご紹介した投稿は16万回以上再生され「ひたすらかわいい」「喜びの舞を舞っておられる」「気持ちが溢れ出ちゃうの可愛すぎる…」等、嬉しさを隠し切れない胡ねこ丸くんが可愛すぎるとのコメントが多く寄せられていたようでした。

Instagramアカウント「くるねこ大和」では、漫画家・グラフィックデザイナーである飼い主さんの猫漫画や飼っている猫ちゃん達の姿が投稿されています。

