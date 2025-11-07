恥ずかしくて言葉にできない…彼が無言で出す「かまちょサイン」４つ
甘えるのは女性の特権と思っている男性でも、時には構ってほしいこともあります。そんなときにはさりげなく「僕にかまって」とサインを出しているはず。そこで今回は、彼が無言で出す「かまちょサイン」を４つ紹介していきます。
｜ちょっぴりボディタッチが多めになる
ちょっぴり彼からのボディタッチが多めになるときは「かまってほしい」と思っているとき。肩を組んだり、歩いているときにちょっかいを出してきたなら、そのサインでしょう。
｜「疲れたー！」と言ってねぎらいを待つ
デート中に「疲れたー！」と言ってくるとき、彼はあなたにヨシヨシしてほしいだけかもしれません。ついつい愚痴っぽくなっている彼に対して冷たくなってしまうこともあります。
しかし、そうしてしまうと逆効果！ 彼はあなたの優しい笑顔と「お疲れ様」という言葉を待っているのです。
｜デート終わり前にもじもじしている
デート終わりにもじもじしていたら、彼は本当は誘いたかったのに誘えなかったのだと察して上げましょう。
構ってほしくて人肌恋しくてどうしようもないときでも、シャイで誘えない男性も多くいます。なのて、自分の彼氏がそういったタイプだったとしたら、あえて自分から誘ってあげるのも手です。
｜一緒にいるのにLINEを送ってくる
一緒にいるのにLINEを送って何かメッセージなどを送信している場合は「かまちょサイン」の可能性大！彼はあなたにダイレクトに何かを伝えたかったのかもしれませんが、LINEを使って様子を見ているのでしょう。
でも、結局言いたいことは伝えられずにスタンプだけ送るという状況になっているかも！そうだったとしたら、今すぐ「どうしたの？」といって応じてあげてくださいね。
あなたの彼は今回紹介したような「かまちょサイン」を出していませんか？ もしそれをスルーしていたら、彼はだんだんご機嫌斜めになっちゃうかもしれません。ぜひ今度からこのようなサインに気付いたら、積極的に彼にかまってあげてくださいね。
