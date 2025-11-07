BABYMONSTER¡ÖPSYCHO¡×MV¸ø³«·èÄê¡ª¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½
BABYMONSTER¤¬¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPSYCHO¡×¤ÎMV¤ò11·î19Æü0»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¢£¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ñ¥º¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆBABYMONSTER¤¬½êÂ°¤¹¤ëYG¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Çò¹õ¥Î¥¤¥º¾ÓÁü¤Î¡ÖEVER DREAM THIS GIRL?¡×¥Ý¥¹¥¿ー¡¢´é¤ò±£¤·¤¿²¾ÌÌ¤ÈÀÖ¤¤Ä¹È±¤Î¿ÍÊª¤Ê¤ÉBABYMONSTER¤Î°Û¿§¤Ê¥Æ¥£ー¥¶ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡ÖPSYCHO M/V ANNOUNCEMENT¡×¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸ø³«¤·¡¢MV¸ø³«¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¥´ñ¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ñ¥º¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡ÖPSYCHO¡×¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¡Ö¥µ¥¤¥³¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¿·¤·¤¤´ÑÅÀ¤Ç²ò¼á¤·¤¿²Î»ì¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWE GO UP¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎBABYMONSTERÆÃÍ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¦¥§¥°¤ÇÂç¤¤Ê¸Æ±þ¤òÆÀ¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM¡ØWE GO UP¡Ù
2025.10.22 ON SALE
ALBUM¡Ø2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
2025.10.28 ON SALE
Blu-ray¡Ø2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
