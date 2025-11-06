14.7億円で落札されたエルメスの「オリジナル・バーキン」が日本初公開

ブランド買取専門店「なんぼや」や「アリュー（ALLU）」を展開するバリュエンスジャパンが、俳優のジェーン・バーキン（Jane Birkin）が実際に使用していた「エルメス（HERMÈS）」の「バーキン（BIRKIN）」バッグのオリジナルプロトタイプ 通称“オリジナル・バーキン”の日本初公開となる展示イベント「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開」を開催する。期間は11月19日から24日までで、入場は特設ページからの事前応募による抽選制。応募期間は第1弾が11月6日から12日まで、第2弾が12日から17日まで、第3弾が17日から20日まで。

【画像をもっと見る】

オリジナル・バーキンは、今年7月10日（フランス・パリ時間）に開催されたサザビーズ（Sotheby’s）のオークションで、バリュエンスジャパンが落札。落札価格は858万ユーロ（手数料込み・為替換算ベースで約14.7億円）で、ハンドバッグとしては過去最高額を記録した。同バッグは、1980年代にエルメスがバーキン氏のために特別に制作したブラックレザーバッグで、長年の使用による風合いやイニシャル刻印、ステッカーの跡などが残る。

近年ラグジュアリーブランドのリユース市場は拡大を続けており、サステナブルな消費や文化継承の重要性が社会的に重視される中、バリュエンスグループは「Circular Design Company（循環をデザインする会社）」をスローガンに掲げる。同社は、同展示イベントを通して、「循環」や「持続可能な豊かさ」といった価値観を広く社会に発信し、多様な価値観が尊重される未来の実現を目指していくとともに、文化の守り手としての役割を果たし、持続可能な社会の創造に貢献していくとしている。

◾️The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開

期間：2025年11月19日（水）〜11月24日（月）

営業時間：11:00〜19:00（最終日のみ16:00まで）

会場：ALLU OMOTESANDO

所在地：東京都渋谷区神宮前5-46-14 Jinguumae546

特設ページ