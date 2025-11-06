ドジャース・大谷翔平投手（３１）に新たな勲章だ。米メディア「ＦＯＸ スポーツ」は５日（日本時間６日）、「２０２５年ポストシーズン（ＰＳ）最長本塁打トップ１０」を発表。「大谷の『最高の試合』がトップに」と報じた。

ＦＯＸはデータサイエンティストのカーク・ゴールドズベリー氏と共同でリストを作成。１位は大谷が先発投手で１試合３本塁打を放ったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦（１０月１７日）で４回に放った４６９フィート（約１４３メートル）の特大場外弾が選ばれた。

さらに大谷はレッズとのワイルドカードシリーズ第１戦の４５４フィート（約１３８・４メートル）が３位、ブルワーズとのＮＬＣＳ第４戦の４４６フィート（約１３５・９メートル）が５位とベスト５に３本がランクイン。長距離砲としてのズバ抜けた能力を証明した。

なお２位はフィリーズ・シュワバーがナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ）第３戦で山本から放った４５５フィート（約１３８・７メートル）、４位はタイガース・グリーンがＡＬＤＳ第４戦で放った４５４フィート（約１３８メートル）がそれぞれランクインした。