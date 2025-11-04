BE:FIRST¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖJUNON¹õÈ±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖMANATO¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤µÆþ¤ì¤¿¥Ýー¥º¤Ç¹¥¤¡×¡ÖLEO¤Î²£´é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£¤À¤Ü¤Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°áÁõ»Ñ¤ÎBE:FIRST¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¤Ï11·î3ÆüÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¡£¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¤ÎÁ°¤Ç²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤À°áÁõ»Ñ¤Î6¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¥½¥í¥ë¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°áÁõ¤Ï¥ß¥ê¥¿¥êー¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤À¤Ü¤Ã¤È¤·¤¿°Å¤á¥«¥éー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥·¥åー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ä¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖJUNON¹õÈ±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖMANATO¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤µÆþ¤ì¤¿¥Ýー¥º¤Ç¹¥¤¡×¡ÖLEO¤Î²£´é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£