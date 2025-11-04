2匹の猫が仲良く遊んでいたその時…突然、片方が『クセ強すぎる行動』に！それを見たもう1匹の「ドン引き顔」に爆笑が止まらないと話題になり、34万再生を突破。「本当に嫌そうで笑った」「結構ひいてるw」などのコメントが寄せられています。

【動画：なんとも言えない顔でベッドを見つめていた猫→『視線の先』には…】

寝室で遊んでいた猫の姉妹

Instagramアカウント『しおこんにゃく』に投稿されたのは、保護猫の『こんにゃく』ちゃんと『はなまる』ちゃん。ふたりは姉妹で、こんにゃくちゃんは投稿主さんのおうちに、はなまるちゃんは別のおうちに住んでいるのだそうです。

この日、はなまるちゃんがこんにゃくちゃんのおうちに遊びにきたとのこと。寝室で仲良く遊んでいたふたりですが、ふと気付くと、こんにゃくちゃんが『何とも言えぬ顔』でベッドのほうを見つめていたんだとか。

大胆なふるまいにドン引き

こんにゃくちゃんの視線の先にいたのは、飼い主さんの枕に顔をうずめてスリスリするはなまるちゃん。まるで大好きな人の香りを堪能しているかのように、うっとりとした表情を浮かべていたそうです。

その様子を見たこんにゃくちゃんは「え…」と絶句。目をまんまるにして遠巻きに見つめる姿からは、こんにゃくちゃんがドン引きしている様子がひしひしと伝わってきます。

怒らず見守る優しさにキュン

枕にスリスリし続けるはなまるちゃんと、それを遠巻きに見て嫌そうな顔をするこんにゃくちゃん。そんなふたりの姿を見た投稿主さんは、涙が出るほど笑ってしまったんだとか。

この枕、実はこんにゃくちゃんのお気に入りの枕なんだそうです。たとえ姉妹だとしても、こんにゃくちゃんはさぞ複雑な気持ちになったことでしょう。それでも怒らずに見守る（？）彼女は、とっても優しい猫さんなのだと思います。

スリスリするはなまるちゃん、それを見て絶句するこんにゃくちゃん…ふたりの温度差がたまらないこの動画は、Instagramで34万回再生を突破。「はなまるちゃん夢中すぎて気づいてない」「最高です」「可愛すぎました」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『しおこんにゃく』では、保護猫4姉妹のうちの2匹の日常が公開されています。どちらもクセが強い猫さんだそうで、成長とともにどんなクセスゴさんに育っていくのか楽しみです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「しおこんにゃく」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。