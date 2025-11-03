スバル「新“STIスポーツカー”」世界“初”公開！ 「インプレッサWRX再来!?」な6速MT＆「水平対向ターボAWD」搭載！ 市販化期待の「Performance-B STI concept」 大崎社長が語る想いとは

スバルの核を「濃縮」したモデル

スバルは2025年10月29日、自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でSTIのコンセプトカー「Performance-B STI concept」を世界初公開しました。

スバルらしさあふれるエキサイティングなモデルですが、どのような想いで登場したのでしょうか。

まさかの「インプレッサWRX STI」想起するSTIコンセプトカーを披露

スバルといえば、これまで「インプレッサ」や「レガシィ」「フォレスター」など、他にはない特徴をもつアイコニックなモデルを多数展開してきました。

いずれも低重心で振動が少ない「水平対向エンジン」やハンドリングに優れる独自の4WD「シンメトリカルAWD」を搭載し、高い操縦安定性や走破性を実現。濡れた路面や雪道など、日常で安心できる性能に加え、かつて参戦していたWRC（世界ラリー選手権）などのモータースポーツ部門において、高い実績を積んできました。

今回披露されたパフォーマンスB STIは、5ドアハッチバックのハイパフォーマンスモデルのコンセプトカーで、スバルの「Performanceシーン」を象徴する内燃機関（ICE）搭載のコンセプトモデルだといいます。

先出のような水平対向エンジンやシンメトリカルAWDなど、スバルが長年培ってきたアセット（資産）を搭載。

スバルらしい選択肢として、多くのユーザーにクルマを操る愉しさを提案するモデルだといいます。

実車のデザインを見ると、スバルの主力コンパクトハッチバック「インプレッサ」と共通する印象のボディを持ち、スバルの象徴的なカラーである「WRブルー」をまとい、スバルの伝統を感じさせます。

いっぽう、インプレッサとは大きく異なるのが、パフォーマンスの名称の通り、高い動力性能や走る愉しさを予感させるエクステリアです。

たとえば、インプレッサのスポーツモデルである「WRX STI」を強く想起させるワイドフェンダーを採用。ボンネットにはスバルの高性能水平対向ターボエンジン車特有の大型エアインテークが設けられ、スポーツモデルらしい強烈な存在感を与えています。

さらにフロントグリル周囲は、STIモデルの象徴カラー「チェリーレッド」のアクセントが施され、STIエンブレムも装着。

フロント・サイド・リアにはスプリッター形状のアンダースポイラーを、リアにはチェリーレッドのアクセント付きの超大型ウイングを装着し、マフラーも中央2本出しに変更するなど、これまで販売してきたスバルの高性能スポーツカーと同等以上の迫力があります。

インテリアを覗くと、概ねインプレッサと共通しているものの、チェリーレッドのアクセントカラー付きカーボン製セミバケットシートを装着。また、6速MTを搭載していることもわかります。

スバル独自の走行制御技術「SI-DRIVE」のスイッチもあり、走りの愉しさを最大限まで追求しているようです。

アンベールの直後から、スバルファンを中心に大きな話題となっており、特にかつてのインプレッサやレガシィなどを愛用する熱心なファンなどは、2007年から2014年まで販売されたインプレッサ 3代目モデルのWRX STI（GRB型）の再来と受け取る人もいるようで、大きな話題になっています。

今回、どのような想いで誕生したのか、スバルの代表取締役社長 大崎 篤氏に聞いてみました。

「我々が持っている水平対向やAWDや安全性能などを、技術的にぎゅっと詰め込んで、あるべき姿をコンセプトにしたものです。

お客様の声をいただく中で、（水平対向エンジンやAWDなどが）お客様から信頼されるような技術アセットであることを自負しておりますので、（このパフォーマンスB STIで）お客様から支持されるものをすべて凝縮した形になります」

スバル自身も水平対向エンジンやシンメトリカルAWDなど、今まで培ってきた技術は非常に大切に思っているようで、そうした要素が詰め込まれているクルマの究極形をこのパフォーマンスB STIで実現したということのようです。

では、市販化についてはどうでしょうか。大崎氏はこのように話しています。

「あくまでもコンセプトカーであって、将来の商品を想定するものではありません。色々と検討して考えていきます」

現段階では市販の予定はないようですが、もしかすると熱心なファンの応援があれば、いつの日かスバルの核が詰め込まれた“濃いモデル”として登場する可能性もゼロではなさそうです。

かつてのインプレッサWRX STIの再来ともいえるパフォーマンスB STIの続報に、今後も期待が止まりません。