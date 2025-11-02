「Q・B・B大きいスライスチーズ」限定メニューが大阪駅前にずらり 人気レストラン多数参加【メニュー例】
JR大阪駅前の「KITTE大阪」と六甲バターのロングセラー商品「大きいスライスチーズ」「とろける大きいスライス」発売20周年を記念したタイアップ企画『Q・B・B大きいスライスチーズフェア』が、11月1日から始まった。
【写真多数】大阪駅前にチーズメニューずらり…“しっとりとろ〜り”ン・チーズケーキ
期間中、KITTE大阪館内のレストラン・カフェなどの飲食店25店舗が、発売20周年を迎える「大きいスライス」の大きさと、とろける魅力を最大限に活かした期間限定メニューを開発。和食、洋食、中華、スイーツといった多彩なジャンルのシェフや職人たちが腕を振るい、定番の組み合わせから意外なマリアージュまで、個性豊かなメニューがそろう。
■オリジナル限定メニュー例
2F「@JP Cafe」“しっとりとろ〜り”チーズ・オン・チーズケーキ（ドリンク付き） 1100円（税込）※1日限定10食
4F F「めん処つるはん」黒毛和牛チーズカレーうどん 1530円（税込）
B1F「大旦那」酒盗チーズ 550円（税込） ※1日限定5食
6FF「アシヤカフェ」オープンサンド 10種雑穀添え 1746円（税込）／ミックスサンド 1746円（税込）
5FF「グルメ回転寿司 函太郎」タラコロールのチーズ炙り 506円（税込）
4FF「日本橋三代目たいめいけん」鉄板ナポリタン＆国産粗挽きチーズハンバーグ
2000円（税込）
B1F「たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋」Q・B・Bとろけるスライスチーズ入りたこ焼き 700円（税込）
■六甲バター×KITTE大阪 Q・B・B大きいスライスチーズフェア
実施期間 ：2025年11月1日（土）〜同年11月30日（日）
会場 ：JR大阪駅西口直結 JPタワー大阪内商業施設「KITTEついて大阪」
参加店舗数 ：25店舗
【写真多数】大阪駅前にチーズメニューずらり…“しっとりとろ〜り”ン・チーズケーキ
期間中、KITTE大阪館内のレストラン・カフェなどの飲食店25店舗が、発売20周年を迎える「大きいスライス」の大きさと、とろける魅力を最大限に活かした期間限定メニューを開発。和食、洋食、中華、スイーツといった多彩なジャンルのシェフや職人たちが腕を振るい、定番の組み合わせから意外なマリアージュまで、個性豊かなメニューがそろう。
2F「@JP Cafe」“しっとりとろ〜り”チーズ・オン・チーズケーキ（ドリンク付き） 1100円（税込）※1日限定10食
4F F「めん処つるはん」黒毛和牛チーズカレーうどん 1530円（税込）
B1F「大旦那」酒盗チーズ 550円（税込） ※1日限定5食
6FF「アシヤカフェ」オープンサンド 10種雑穀添え 1746円（税込）／ミックスサンド 1746円（税込）
5FF「グルメ回転寿司 函太郎」タラコロールのチーズ炙り 506円（税込）
4FF「日本橋三代目たいめいけん」鉄板ナポリタン＆国産粗挽きチーズハンバーグ
2000円（税込）
B1F「たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋」Q・B・Bとろけるスライスチーズ入りたこ焼き 700円（税込）
■六甲バター×KITTE大阪 Q・B・B大きいスライスチーズフェア
実施期間 ：2025年11月1日（土）〜同年11月30日（日）
会場 ：JR大阪駅西口直結 JPタワー大阪内商業施設「KITTEついて大阪」
参加店舗数 ：25店舗