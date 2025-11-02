¸Å»Ô·û¼÷»á¡¢¾å¡¹¤Î³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÇÆÀ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¶»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤Ç³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ãÆ°¤Î£±½µ´Ö¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤â¾Ð´é¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¸Å»Ô·û¼÷»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÀÐÇË¡ÊÌÐÁ°¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¸·¤·¤¯ÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡Ö¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¹â»Ô¤µ¤ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¤¹¤´¤¤À¸¤«¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢½êºî¤È¤«¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´°àú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢£±½µ´Ö¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ÇÆÀ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö±¦ÇÉ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡ÖÎã¤¨¤ÐÂ¼»³ÃÌÏÃ¤Ç¤¹¤È¤«Àí³Õ½ôÅç¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸ø¤Î½ê¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¢¡¢Ê·°Ïµ¤¾¡¤Á¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£