12人産んだ助産師HISAKO「離婚は“ラッキー”な選択！自分を責めずに前へ進んで」相談者に熱いエール

「離婚を決断！背中を押して下さい！」というタイトルの動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルを通じて視聴者から届いた切実なお手紙に応えた。相談者「いちごさん」は、夫婦関係の悪化や実母の介護、小さな子どもの育児といった重責を26歳の若さで抱え、「気力で支えている」「自分が潰れたら共倒れになる」と苦しい胸の内を吐露した。その上で「今はしんどいけど、この選択でよかったと思える日が来ますよね」と、HISAKOさんに背中を押してほしいと強く願った。



HISAKOさんは、いちごさんの状況を「強い！…でも強いんちゃうで、これ。弱い中で強いな」と、気丈に生き抜く姿を最大限にねぎらいながら、20代で母親の介護を背負う厳しさに寄り添った。「この年齢では介護を経験してる人はやっぱ少ないと思う。友達にも話せないし、共感されにくいし、本音を打ち明ける場所がない」と共感を示し、「ほんまにしんどい中で、一生懸命頑張ってるな」と温かく肯定した。



そして夫婦の事情についても「だんなさんも悪い人じゃない。こんな大変だとは思っていなかったんやろうな。想像を遥かに超えて苦しかったんやと思う」と冷静に分析。嫁の立場で苦しむいちごさんの心の痛みに「こうなった今、無理に修復しようとせず、この生活をやめるのもひとつの選択。離婚は“あり”やと思います」ときっぱり語った。



また視聴者に向けて「大変なことと不幸なのは違う」「今を一生懸命生きていれば、いちごさんのところには必ずいいご縁が引き寄せられる」と、力強くエールを送った。自身も離婚を経験し、「私も離婚直後は自殺未遂までいきました。でも、いろんな人と出会い、小さな幸せを拾いながら生き抜いてきた」と体験談を明かし、「だから今、がむしゃらでも生きてほしい。絶対大丈夫」と訴えた。



動画の締めくくりでは「しんどい時は、いくらでも話を聞くし、Web相談や手紙もどんどん送ってください。背中、全力で押します！」と頼もしい言葉を贈り、「離婚は大変やけど間違いじゃない。今を一生懸命生きよう！」と、全国の悩めるママたちに向けて温かいエールで動画を結んだ。