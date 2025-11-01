12人産んだ助産師HISAKO「離婚は“ラッキー”な選択！自分を責めずに前へ進んで」相談者に熱いエール
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「離婚を決断！背中を押して下さい！」というタイトルの動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルを通じて視聴者から届いた切実なお手紙に応えた。相談者「いちごさん」は、夫婦関係の悪化や実母の介護、小さな子どもの育児といった重責を26歳の若さで抱え、「気力で支えている」「自分が潰れたら共倒れになる」と苦しい胸の内を吐露した。その上で「今はしんどいけど、この選択でよかったと思える日が来ますよね」と、HISAKOさんに背中を押してほしいと強く願った。
HISAKOさんは、いちごさんの状況を「強い！…でも強いんちゃうで、これ。弱い中で強いな」と、気丈に生き抜く姿を最大限にねぎらいながら、20代で母親の介護を背負う厳しさに寄り添った。「この年齢では介護を経験してる人はやっぱ少ないと思う。友達にも話せないし、共感されにくいし、本音を打ち明ける場所がない」と共感を示し、「ほんまにしんどい中で、一生懸命頑張ってるな」と温かく肯定した。
そして夫婦の事情についても「だんなさんも悪い人じゃない。こんな大変だとは思っていなかったんやろうな。想像を遥かに超えて苦しかったんやと思う」と冷静に分析。嫁の立場で苦しむいちごさんの心の痛みに「こうなった今、無理に修復しようとせず、この生活をやめるのもひとつの選択。離婚は“あり”やと思います」ときっぱり語った。
また視聴者に向けて「大変なことと不幸なのは違う」「今を一生懸命生きていれば、いちごさんのところには必ずいいご縁が引き寄せられる」と、力強くエールを送った。自身も離婚を経験し、「私も離婚直後は自殺未遂までいきました。でも、いろんな人と出会い、小さな幸せを拾いながら生き抜いてきた」と体験談を明かし、「だから今、がむしゃらでも生きてほしい。絶対大丈夫」と訴えた。
動画の締めくくりでは「しんどい時は、いくらでも話を聞くし、Web相談や手紙もどんどん送ってください。背中、全力で押します！」と頼もしい言葉を贈り、「離婚は大変やけど間違いじゃない。今を一生懸命生きよう！」と、全国の悩めるママたちに向けて温かいエールで動画を結んだ。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人