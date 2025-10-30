この記事をまとめると ■レクサスがジャパンモビリティショー2025で「LSコンセプト」をワールドプレミア ■センチュリーブランド独立でレクサスの立ち位置が再構築され挑戦的な方向へ ■2連小径タイヤや室内光演出など常識を覆す発想が新時代の象徴となる

新しいLSの提案はまさかの6輪ミニバンスタイル

今年も「ジャパンモビリティショー2025」が開幕されました。「東京モーターショー」から名称と開催スタイルを変えて今回で3回目を迎える、国内最大の乗り物イベントです。いろいろ注目のクルマや技術が披露されていますが、ここではレクサスブースの最注目モデル「LSコンセプト」を紹介していきましょう。

この「ジャパンモビリティショー2025」で、トヨタの誇るショーファーカー「センチュリー」がブランドとして独立することを発表しました。

これまではトヨタの最高級レンジをレクサスが受けもっていたので、最上位を譲ったカタチのレクサスの立ち位置はどうなるのだろう？ という疑問の声も上がっていましたが、その答え合わせは当のレクサス・ブースに用意されていました。

事前のティーザー告知で、ミニバンスタイルのシルエットのクルマがレクサスのフラッグシップ「LS」を名乗り、しかも後輪が2×2輪構成の6輪車になるということが発表され、この界隈がいち時期騒然としました。

初日のブリーフィングでは、トヨタ自動車のチーフ・ブランディング・オフィサーを務めるサイモン・ハンフリーズ氏が壇上に上がり、ベールに包まれた「LSコンセプト」らしき車両と、事前告知がなかった2台を前に、レクサスの今後について語りました。

センチュリーの独立でトヨタのブランドが再構成されることになったため、レクサスのポジショニングがより明確になり、以前より自由な立場でチャレンジができるようになったことを「DISCOVER（発見）」というワードを用いて伝えました。

その再構成の第1弾としてフラッグシップの「LS」が選ばれ、「ショーファーカーとは何か？」という根本的な部分から再定義がなされたそうです。ここからは、この「LSコンセプト」の開発主査を務めたLE開発部・部長の井藤さんに話を伺いましたので、お届けいたします。

まず再定義の過程で「ショーファーカーの根本は快適な空間である」というテーマがもち上がります。名称の「LS」は「Luxury Sedan」という解釈から「Luxury Space」へと再定義されました。

固定観念にとらわれない自由な発想による高級車

では「Luxury Space」にはなにが大切か？ となった際に、やはり重要なのはVIPが着座する2列目の快適性であるべきだという点がクローズアップされました。一般のドライバーズカーでは、当然ですがドライバーズシートを優先させてスペースが固められていきますが、これまではショーファーカーもその固定観念にとらわれていました。

この再定義で2列目を起点にすることによって、その固定観念から解き放たれ、真のショーファーカーとしてのスペース構築が行われることになりました。その結果、運転席はドライビングに差し支えない範囲で極力前方に寄せられることになりました。つまりパワーユニットはこれまでよりもミニマムさが求められます。

そして再定義は3列目のシートにも及びます。これまでは3列目の乗員の乗降には2列目左側のシートを倒す必要がありました。これはすなわち2列目に乗るVIPを、3列目の乗員の乗り降りのために煩わせていることになります。その状況をなんとかするべきではないか？ という課題に対しての最適解が「2連の小径車輪」というものだったのです。

高級ミニバンでは、よりラグジュアリー感を高めるためにホイールの大径化がトレンドになっていて、その影響でタイヤハウスが大きくなり、3列目の乗降性のネックとなっていました。しかし今回の再定義で思い切って小径タイヤを採用することによって、一気にそのネックを払拭できました。ただ小径化せずに2連にしたのは、ショーファーカーに必要な車重を支えるためだそうです。これにより荷室の容量も増えるという二次的なメリットも得られました。

これら一連の再定義は、こうして説明を受ければ「なんで以前からそうしなかったの？」という内容にも思えますが、こうして再定義という機会が得られたからこそ固定観念から脱することができたのだといえるでしょう。

その再定義を踏まえて外観に目を移すと、左側二枚のドアの比率が、かなり後ろ広めになっていることに気付くでしょう。そのためスライドドアを開くと、かなりの開口部が現れます。また、後席の居住性を優先すると、窓を広くとって開放感を高くするのがセオリーに思えます。しかしそれも再定義に応じ、「後席の空間は家のリビングのような空間でもいいのではないか？」という提案を込めて、あえて木漏れ日が差すくらいのハーフシェード状態にしているそうです。

ちなみにこのLSから始まる新たなレクサスの体制では、居住性などに関する部分をオーダー制にして、お客さんの要望に応えられるシステムも検討中とのこと。

また、外観のデザインでは、DRLによるスピンドルモチーフが目を引きますが、このLSではこれまでのグリルで表現していた二次元の表現から1歩進んで、レクサスブランドで大事にしている「カタマリ感」を出すために車両全体のフォルムでスピンドルモチーフを表現するようにまとめたとのこと。

ちなみに前席のドアに装着されているドットマトリクス・ディスプレイは、「さすがに展示向けのギミックですよね？」と訊ねましたが、「じつはこれも真面目に検討しています」との回答で、まだ具体的な落としどころは決まっていないようですが、こういう仕組みも積極的に採り入れていこうと考えているのだとか。

この「LSコンセプト」はまだショーカーレベルの部分が多く、市販化まではまだ超えなければならないハードルがいくつも控えている段階のようですが、井藤さんからは「このコンセプトカーに込めた提案は、100％実現させたいと思って開発を進めています」という力強い決意が聞けましたので、期待して発売の時を待っていましょう。

今回の発表では、目玉の「LSコンセプト」のほかにも、「LSクーペコンセプト」と「LSマイクロコンセプト」という2台もサプライズで展示されました。そちらについては別の記事で紹介します。