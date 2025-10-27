【藤岡 雅】【独自】国分太一の「人権救済申立」に日テレが激怒…！記者会見当日に日テレから届いた「ヤバすぎるファックス」

「これは脅迫なのか…」と弁護士は困惑した

国分太一氏への威圧的な文言、一方的な主張がそのファックスの文書には並んでいた。

〈そもそも国分氏のコンプライアンス違反が原因であるにもかかわらず、同氏とその家族のために、関係者がさらなる危害を受けなければならない謂れはありません。

このような行為は、コンプライアンス違反を認めて反省し、関係者に謝罪したいという者の行動として、およそ理解し難いものです。この点についても、極めて不誠実、信義にもとるものであり、厳重に抗議いたします〉

芸能界から事実上退いた国分氏の代理人にこの文章は送られた。ファックスの受信日時は〈2025年10月23日0時49分〉。代理人の菰田優弁護士は、この日、日本弁護士連合会に国分氏の人権救済申立を行い、午後３時から記者会見を予定していた。

文書を送付したのは、日本テレビ放送網株式会社の代理人である。

日本テレビの代理人は、菰田氏の事務所に会見時刻ぎりぎりまで電話やメールで文書を確認するよう繰り返し伝えてきたという。

文書を読んだ菰田弁護士は、「まるで記者会見を開かせないよう圧力を受けたように感じた」と語る。

「巨大メディアの日本テレビから、こんな恫喝的な文書を何度も送られたら、皆さんはどう思うでしょうか。気が弱い人なら会見を辞めてしまったかもしれません」

そう語る弁護士の表情には緊張の色がにじんでいた。

八方ふさがりの国分太一

国民的スターが「コンプライアンス違反」と断罪され、一夜にしてその地位を失った。

国分氏の問題は世間の耳目を集めたが、当初から実態が明らかにされないまま、事態は異様なスピードで進んだ。本来、慎重な検証が必要なハラスメント事案であったにもかかわらず、日本テレビは早期に「コンプライアンス違反」と認定し、番組を降板させたのだ。

以降、同社は被害者側の人権保護を最優先に掲げ、対応を続けてきたという。しかし、具体的な違反の内容をほとんど知らされていない国分氏は、その対応に悩まされ続けた。

真相が不明のまま社会的非難を受け、精神的にも経済的にも追い込まれてゆく。国分氏は被害者が誰かも知らされず、謝罪すら受け入れてもらえていない。

菰田弁護士が言う。

「彼は謝罪できないことに苦しみ、心身ともにやせ細ってしまいました。関係者やファンに誠意を示し、新しい人生を始めたいだけなのです。しかし、それすらも受け入れられず、彼や家族はいまも風評被害に苦しんでいる。日本テレビの対応には、国分さんの人権への配慮が抜け落ちています。だからこそ、断腸の思いで人権救済の手続きを取らざるを得なかったのです」

こうした経緯は、記者会見当日発売の「週刊新潮」（10月30日号）にも掲載された。しかし、その報道が日本テレビの逆鱗に触れてしまう。

こうして人権救済申立当日、菰田弁護士は日本テレビ代理人からの強い抗議を受けたのだが、ファックスの文書には国分氏をさらに追い詰める内容も含まれていた。

