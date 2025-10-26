【名作漫画】500年後の文明崩壊ディストピアで「日本」を目指す男の戦い『望郷太郎』の魅力【編集者インタビュー】
本作は、家族とともに冷凍睡眠装置(コールドスリープ)に入り500年間眠っていた男が、文明が崩壊した“ディストピア”の世界で日本を目指す姿を描いた、山田芳裕さんによる漫画『望郷太郎』(「モーニング」にてブロック連載中)だ。人気漫画の舞台裏について、編集担当の井上さんに話を聞いた。
■「500年後の日本人」を探求…ブチ上がる名場面の数々
『望郷太郎』が生まれたきっかけについて井上さんは「前作『へうげもの』が500年前に“日本人”の起源を探求する作品でした。次の作品ではそのベクトルを反転させ、500年後に“日本人”はどうなっているのかを探ったらおもしろいのではないか。こうした発想から『望郷太郎』は生まれたと聞いています」と語る。
本作の見どころについて、井上さんは「主人公・舞鶴太郎が物理的には無力なまま、500年後の世界で起きるすさまじい危機を乗り越えていくところでしょうか。その結果、太郎は『戦争をやめさせる方法』を必死で考えつき、ギリギリの局面で命を張りながら実践していきます。読めば何度もブチ上がる、名場面に出会えます」と述べた。
■「500年後の世界」のリアルを追求する困難
創作秘話について尋ねると、「家でも車でも服でも、500年経ったらどうなるのか。これが本当によくわからないのです」と井上さんは苦労を明かす。専門的な学会に取材をお願いしても「答えようがない」と断られてしまったそうだ。
しかし、「管理さえよければ、500年前のさまざまな品が現存していることは博物館に行けば簡単にわかる。なので500年後も、雨ざらしとかになってなければ、具体的には氷漬けになっていれば、相当なものが残るのではと仮定しています」と、前提を語った。主人公自身も500年冷凍されていた設定であり、こうした前提で創作が進められている。「もし『500年後の●●』についてシミュレーションできる専門家の方がいらっしゃるなら、ぜひ取材させていただきたいです」と呼びかけた。
