家庭用にしては本気出しすぎ！プロレベルの便利な100均バッグ

ダイソーで見つけた『工具収納ポケット』。必要な工具を入れておけば、いつでもサッと取り出せて便利なバッグです。家庭用ではありますが、クオリティの高さに驚き！ポケットがたくさん付いていて収納力が高いだけでなく、どんな体格の方でも装着しやすい仕様で使い心地も抜群ですよ。家具の組み立てや修理などに便利です◎

商品情報

商品名：工具収納ポケット

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480625089

家庭用にしては十分なクオリティ！ダイソーの『工具収納ポケット』

ダイソーといえば専門性の高い工具なども販売されていて話題ですが、プロが使っているような工具収納グッズも充実しています。

今回ご紹介するのは、こちらの『工具収納ポケット』という商品。工具が収納できる家庭用のバッグです。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、工具売り場に陳列されていました。

素材は丈夫なポリエステル製の生地と、フェイクレザーの組み合わせです。

工具を安心して入れられるほど、しっかりと厚みもあります。

グレーの反射素材も付いているので、夜間や暗い場所でも安心して作業ができます。

フラッシュを使用して写真を撮影すると、白っぽく光りました。

ポケットがたくさん付いていて収納力抜群！

メインスペースは、メジャーや手袋も入る大きめサイズです。

ミニポケットには使用頻度が高い工具などを差し込めば、すぐにアクセスできて便利です。

両サイドのポケットは下部が貫通するタイプで、工具によっては先端が飛び出ます。

鋭利な物を入れるのはちょっと危ないですが、先端が丸くなっているペンチなどを入れるのにちょうどよさそうです。

ウエストに装着するタイプですが、バックルでワンタッチで取り付けられます。

バックル抜きでもベルトの長さが115cmほどあったので、体格ががっしりしている男性でも着用できるかと思います。

今回は、ダイソーの『工具収納ポケット』をご紹介しました。

必要な工具をサッと取り出せる上に、作業効率が上がる便利なアイテムです。家具の組み立てや、ちょっとした修理作業にあると便利ですよ！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。