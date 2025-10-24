この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『頭痛や抜け毛が気にならなくなる方法とは？』と題された動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の専門的見地から「頭痛や抜け毛に悩む人が増えていますが、実は“自律神経を整えれば気にならなくなる”んです」と独自の解決法を明かした。動画では、最近“なんとなく体調が優れない”“頭痛が続く”“抜け毛が増えた”と感じている人に向けて、その背景には自律神経の乱れがあるケースが多いと説明。「まずは自分を責めるのではなく、身体と心のバランスを整えることが大切」とアドバイスした。



片岡氏は「ストレスや睡眠不足が続くと、体は緊張しやすく、頭痛や抜け毛につながります」と指摘。その上で、「1日5分でも深呼吸の時間をとるだけでも、自律神経は落ち着きます」と、手軽にできるセルフケア法を紹介した。また、「首や肩のカイロプラクティックケアを定期的に受けることで、血流がよくなり、自然と体調も改善します」と自身の施術体験に基づく具体策も提案。



さらに、「多くの方が“年齢のせいだから仕方ない”と思いがちですが、実際には体のケア次第でかなり改善できることを知ってほしい」と、前向きなメッセージを送った。



最後に片岡氏は「毎日の中でほんの少し自分の体を労わるだけで、驚くほど変化があります。“自律神経を整えれば頭痛や抜け毛は気にならなくなる”というのは、私がたくさんの方を見てきて実感していることです」とまとめ、視聴者にセルフケアの重要性を呼びかけて動画を締めくくった。