金子恵美、高市首相の所信表明演説中に飛び交った“ヤジ”に「今まで慣例的にやってましたけど…」
元衆議院議員のタレント・金子恵美（47）が24日放送のTBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に出演。第104代総理大臣に選出された高市早苗氏の所信表明演説の際に飛び交ったヤジについて言及した。
この日番組では衆議院で行われた高市首相の所信表明演説の様子を生中継。演説の冒頭「私は、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本の未来を切り拓く責任を担い、この場に立っております」と切り出し、自らの考えや覚悟を語った。しかし、演説中には議場の議員とみられる人物が、裏金問題などに対するヤジを飛ばし続け、高市首相自身も演説中に言葉に詰まる場面も見られた。
この様子をスタジオで見守っていた番組MCの石井亮次アナが「一部ちょっとヤジというか…思いを伝えている方がいましたけどね…」と話すと、金子氏は「国会の華みたいなことでヤジって言いますけど」とした上で「今まで慣例的にやってましたけど、若い方々も高市さんに期待をして、支持しているとなったときに、どういうことを話されるかを静かに聞かれたい方も多いのではないかと」と解説した。
続けて「これまで議会はそうだったかもしれないけど、私もちょっとそこに引っかかって…どうでしたかね、皆さん」と率直な思いを語った。
