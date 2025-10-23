【ドトール】ポチャッコとコラボした「福袋」発売 - オリジナルバッグにぬいぐるみなど限定グッズやコーヒーチケット入り
ドトールコーヒーは12月26日、サンリオの「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」(2,300円〜)を発売する。
ドトール×ポチャッコ
○「福袋2026」10月24日より予約開始
福袋は、2,300円から11,000円の全9種。ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」と、最大32%OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意した。全てのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズが付いてくる。
「福袋2026」(2,300円〜)
発売に先立ち、10月24日より順次店頭にて予約を開始する。予約期間は2025年10月24日〜12月25日。予約時に商品代金を支払う形式となる。店頭販売/商品受け渡し期間は2025年12月26日〜2026年1月12日。なお、数量限定のため在庫が無くなり次第販売を終了する。
○2種類のオリジナルバッグセット
数量限定のDOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセットは、11,000円と6,000円の2種類。
11,000円のセットには、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ、ポチャッコ オリジナル巾着、ドリップカフェ マイルドブレンド30パック、コーヒーチケット8枚が含まれる。
数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット(11,000円)
6,000円のセットには、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム、ドリップカフェ マイルドブレンド15パック、コーヒーチケット4枚が含まれる。
数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット(6,000円)
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た約25cmのポチャッコのぬいぐるみは、ここでしか手に入らない限定品。
ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ
オリジナルマスコットチャームは、手のひらサイズになったポチャッコのマスコットチャーム。
ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム
さがら刺繍で表現したポチャッコが可愛いオリジナルバッグは、A4サイズの書類が入り、両端のボタンを閉じればコンパクトな幅に調整可能。キーホルダーをかけやすい金具つき。
ポチャッコ オリジナルトートバッグ
オリジナル巾着は複数の内ポケットがあり、メイク道具やガジェット類など、小物が出し入れしやすい巾着袋となっている。
ポチャッコ オリジナル巾着
「コーヒーチケット」は全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えが可能。利用可能期間は2025年12月26日〜2026年5月31日までとなる。
○お得な「新春限定セット」
2026年の干支「午」デザインの紙袋に入ったお得な「新春限定セット」は、「コーヒー豆セット」3種類(2,300円/4,300円/6,300円)と、「ドリップカフェセット」4種類(2,600円/4,900円/7,000円/9,000円)が用意されている。
コーヒー豆ラインナップ
コーヒー豆セットは、マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールで使えるコーヒーチケットのセットとなる。セットにより、商品の種類や入数は異なる。
ドリップカフェ ラインナップ
ドリップカフェセットは、マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェのセット。セットにより、商品の種類や入数は異なる。
2025年12月より、ドリップカフェがリニューアル。フィルター形状を一新し、さらに使いやすくなる。福袋では、この新しいドリップカフェをお得に楽しむことができる。
ドリップカフェのフィルターがリニューアル
○全てのセットにオリジナルグッズが付いてくる
全セット共通で、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコのオリジナルグッズが付いてくる。グッズは「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類。いずれか1種類がランダムで入っている。
左から「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」
○オンラインショップ限定の「福袋2026」も
今年は、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセットを2種(各6,000円)、合計300セット用意した。10月24日10時より予約受付を開始する。オンラインショップ限定セットにも、ポチャッコのオリジナルグッズ(シャカシャカキーホルダー、マグネットクリップ、付箋セット)3種類のうち、いずれか1種類がランダムで入っている。
「ポチャッコ オリジナルバッグセット(左:A、右:B)」(各6,000円)
