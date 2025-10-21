高市早苗新総理が誕生したことを受け韓国からは、今後の日韓関係を不安視する声もあがっています。

韓国メディアのYTNは、高市氏の総理選出について「日本史上初めての女性首相に選出された」と速報で伝えました。

東亜日報は「高市氏は『女安倍』と呼ばれる日本国内の極右政治家だ」と紹介。そのうえで、「従軍慰安婦や徴用工などの問題をめぐり、両国の雪解けムードに水を差すという観測も出ている」などと報じています。

歴史認識などに注目が集まる中、韓国市民の受け止めも複雑です。

韓国市民

「韓国にとってあまり喜ばしくない首相だと思います。保守色が強いので、隣国と対立するような状況を作り続けると思う」

「（高市総理は）以前は変なことを言っていたが、今はきっとうまくやれると思う。心配しなくてもよさそうだ」

「靖国神社を参拝をしているからそれが心配です。女性首相になったことはめでたい」

一方、韓国外務省は「日本の新内閣とも緊密に疎通し、韓日関係の肯定的な流れを継続するために協力し続けます」とコメントしています。

ただ、韓国の政府関係者は「強硬右翼路線の高市氏が首相になれば憂慮されるのは事実だ」としたうえで、「これまで一人の政治家として見せてきた否定的な言動を、今後は首相として韓日関係のために自制することを期待する」と話しています。